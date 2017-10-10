۲۴ هزارتن سیب زمینی از اراضی زراعی آذربایجان غربی برداشت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، عبداله فتح الله زاده با اشاره به اینکه امسال سطح زیر کشت سیب زمینی در استان ۸۲۰ هکتار است، افزود: پیش بینی می شود امسال ۲۴ هزار و ۷۵۰ تن سیب زمینی از اراضی استان برداشت شود.

وی با اشاره به اینکه اکثر عملیات کشت، داشت و برداشت این محصول ۵۰ تا ۸۰ درصد مکانیزه صورت می گیرید، اظهار کرد: عمدتا " سیب زمینی با ارقام اسپریت، جلی، سانته، مارفوتا و بانبا در استان کشت می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: این محصول عمدتا" درسطح شهرهای چالدران، ارومیه، بوکان و خوی کشت می شود.

وی با اشاره به کشت پیاز در سال جاری در استان افزود: سطح زیر کشت این محصول در استان یک هزار و ۲۵۰ هکتار است که پیش بینی می شود امسال ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تن پیاز از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی برداشت شود.

فتح الله زاده با بیان اینکه این محصول به صورت عمده درسطح شهرستانهای میاندوآب، شاهین دژ، بوکان و نقده کشت می شود، اظهار کرد: اکثرا از ارقام محلی بنام پیاز قرمز جهت کشت در استان استفاده می شود که عملکرد این محصول در واحد سطح ۴۵ تن برآورد شده است.