به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاکاوند با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی مجتمع آبرسانی «خوشناموند» شهرستان کوهدشت اظهار داشت: این طرح در سال ۹۵ با هدف تامین آب شرب سالم و بهداشتی روستاییان این منطقه آغاز شده است.

وی تصریح کرد: با بهره برداری از این طرح ۱۳ روستای منطقه با جمعیتی بالغ بر هفت هزار و ۹۸۲ نفر از نعمت آب شرب سالم بهره مند می شوند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان اضافه کرد: این طرح با حفر چاه آهکی، احداث یک واحد ایستگاه پمپاژ، لوله گذاری به طول ۱۴ کیلومتر، احداث مخزن دو هزار متر مکعبی بتنی، احداث مخزن ۵۰۰ متر مکعبی بتنی پمپاژی، تجهیز یک حلقه چاه، تجهیز یک حلقه چاهک، عملیاتی شده است.

کاکاوند با اشاره به اعتبار ۵۱ میلیارد ریالی این پروژه اظهار داشت: اعتبار مورد نیاز این طرح از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شده است.

وی افزود: با توجه به پیشرفت فیزیکی این طرح، امیدواریم فاز اول آن با ۵ روستا در دهه فجر به بهره برداری برسد.