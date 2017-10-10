به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله میرزایی در هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن گفت: در دهه گذشته تورم بخش مسکن، ورود مهاجران و حجم بالای ساخت و ساز، افزایش نقش خوابگاهی تهران، مسائل زیادی برای پایتخت ایجاد کرد. اگرچه مهاجرت پذیری تهران متوقف شده است اما این مشکلات و چالش ها همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه تهران درآمد سرانه اش به کل دنیا نزدیک است، افزود: درآمد سرانه تهران ۵ برابر دیگر شهرهاست که عامل افزایش مهاجرت به این کلان شهر شده است.

معاون شهردار تهران افزود: تهران در سطح ملی از بالاترین سطوح برخورداری و فناوری های نوین شهری و شاخص های توسعه یافتگی برخوردار است اما در مقیاس جهانی، شهری توسعه نیافته است. به خصوص در بخشهای فناوری های نوین و جذب سرمایه گذاری های خارجی.

وی با بیان اینکه تهران نمونه کامل یک شهر کج توسعه یافته و ناموزون از نظر کالبدی است اظهار داشت: اولین چالش مسکن در تهران وجود بافت های ناکارآمد است که در یک برآورد بزرگ ۱۴ هزار هکتار و برآورد محدود ۶ هزار هکتار است.

به گفته معاون برنامه ریزی شهردار تهران ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در اطراف این کلان شهر، زمینه یک مهاجرت بزرگ و کارکرد ضد توسعه ای برای دو کلان شهر تهران و کرج ایجاد کرد. که در نتیجه با یک سکونتگاه بحران خیز مواجه شده ایم.

معاون شهردار تهران رکود بخش مسکن را عامل درآمدهای شهری تهران در سالهای گذشته دانست و خاطرنشان کرد: درآمدهای تهران به شدت وابسته به ساخت و ساز بود که با رکود فعلی این درآمدها با محدودیت مواجه شده است. ضمن اینکه پیش فروش تراکم سیار در سالهای گذشته، مالیه شهرداری تهران را با مشکل مواجه کرده است. سوداگری املاک در سالهای قبل نیز توانسته چالش های جدیدی برای این شهر به وجود بیاورد.

میرزایی از دیگر مشکلات شهری تهران را فساد سازمان یافته، فقدان شفاف سازی مدیریت شهری، اطلاعات پرهزینه و خارج از دسترس، ناکارآمدی تشکل های صنفی مسکن و غیره ذکر و تأکید کرد: بخش عمده این چالش ها در تهران به سالهای گذشته بازمی گردد.

معاون شهر دار تأکید کرد: در حال حاضر در حال برنامه ریزی برای تهران با نام برنامه ریزی شهری تهران هستیم که فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را شامل می شود. در این برنامه شهری تأکید بر توسعه محله محوری تهران شامل ۱۳۵۰ محله، گذر از برنامه ریزی کالبدی به برنامه ریزی چند وجهی، گذر از اقتصاد ساخت و ساز به اقتصاد دانش بنیان، واگذاری تصدی گری ها، شفاف سازی و همچنین تسهیل فعالیت بخش خصوصی گنجانده می شود.