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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۳

استاندار کرمان:

مشکلات خرید و فروش پسته با فعال‌سازی بورس رفع می شود

مشکلات خرید و فروش پسته با فعال‌سازی بورس رفع می شود

رفسنجان - استاندار کرمان گفت: چنانچه فرهنگ بورس پسته در بین کشاورزان پسته‌کار ایجاد شود، مشکل خرید و فروش این محصول طی یک یا دو سال آینده رفع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم‌حسینی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از کارخانه ضبط پسته آگاه رفسنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی سال گذشته با برگزاری جلساتی، قیمت پسته رفسنجان از ۱۳ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان افزایش یافت و بانک کشاورزی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی برای تجار و کشاورزان پسته‌کار کرد و بخش عمده آن را جذب کرد و همه محصولات پسته سال گذشته صادر شد.

وی با بیان اینکه بورس پسته در سال گذشته راه‌اندازی شد، افزود: با توجه به استقبال کم کشاورزان و بنک داران فعال کردن آن در دستور کار جدی ما قرار دارد چرا که ابزار مطمئنی برای تأمین مالی، تعیین قیمت و کشاورزان است، اما هنوز فرهنگ‌سازی لازم در زمینه بورس پسته صورت نگرفته که اگر جا بیفتد مشکل خرید و فروش پسته نیز حل خواهد شد.

استاندار کرمان تمام مشکلات پسته را مربوط به دولت ندانست و یادآور شد: از آنجا که پسته با آب ارزان تولید می‌شود، شاهد مصرف بی‌رویه آب هستیم و این موضوع سبب شده عمق چاه‌های آب در رفسنجان به ۴۰۰ متر هم برسد.

رزم حسینی به طرح موفق همیاران آب اشاره و تصریح کرد: یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در استان کرمان در قالب یکی از مصوبات طرح همیاران آب آغاز شده زیرا خرده‌مالکی به نفع هیچ کس نیست و پنج هزار هکتار را در فاز اول در دستور کار داریم.

وی تصریح کرد: در حوزه خدمات، کشورهای پیشرفته ۶۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را در بخش خدمات و ۱۶ تا ۲۰ درصد در بخش کشاورزی دارند در حالی که صاحب منابع آبی هستند اما در بخش خدمات و صنعت رفته اند.

استاندار کرمان در پایان با اشاره به وجود ۸۰ هزار هکتار باغ پسته در شهرستان رفسنجان تصریح کرد: باید کشاورزی پایدار با درآمد پایدار داشته باشیم و سطح باغ‌های پسته در این شهرستان از ۸۰ هزار هکتار به ۲۰ هزار هکتار اما با راندمان بسیار بالا کاهش یابد.

کد مطلب 4109838

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