به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزمحسینی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از کارخانه ضبط پسته آگاه رفسنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی سال گذشته با برگزاری جلساتی، قیمت پسته رفسنجان از ۱۳ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان افزایش یافت و بانک کشاورزی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی برای تجار و کشاورزان پستهکار کرد و بخش عمده آن را جذب کرد و همه محصولات پسته سال گذشته صادر شد.
وی با بیان اینکه بورس پسته در سال گذشته راهاندازی شد، افزود: با توجه به استقبال کم کشاورزان و بنک داران فعال کردن آن در دستور کار جدی ما قرار دارد چرا که ابزار مطمئنی برای تأمین مالی، تعیین قیمت و کشاورزان است، اما هنوز فرهنگسازی لازم در زمینه بورس پسته صورت نگرفته که اگر جا بیفتد مشکل خرید و فروش پسته نیز حل خواهد شد.
استاندار کرمان تمام مشکلات پسته را مربوط به دولت ندانست و یادآور شد: از آنجا که پسته با آب ارزان تولید میشود، شاهد مصرف بیرویه آب هستیم و این موضوع سبب شده عمق چاههای آب در رفسنجان به ۴۰۰ متر هم برسد.
رزم حسینی به طرح موفق همیاران آب اشاره و تصریح کرد: یکپارچهسازی اراضی کشاورزی در استان کرمان در قالب یکی از مصوبات طرح همیاران آب آغاز شده زیرا خردهمالکی به نفع هیچ کس نیست و پنج هزار هکتار را در فاز اول در دستور کار داریم.
وی تصریح کرد: در حوزه خدمات، کشورهای پیشرفته ۶۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را در بخش خدمات و ۱۶ تا ۲۰ درصد در بخش کشاورزی دارند در حالی که صاحب منابع آبی هستند اما در بخش خدمات و صنعت رفته اند.
استاندار کرمان در پایان با اشاره به وجود ۸۰ هزار هکتار باغ پسته در شهرستان رفسنجان تصریح کرد: باید کشاورزی پایدار با درآمد پایدار داشته باشیم و سطح باغهای پسته در این شهرستان از ۸۰ هزار هکتار به ۲۰ هزار هکتار اما با راندمان بسیار بالا کاهش یابد.
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