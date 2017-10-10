به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه در سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو اظهار کرد: خیلی خوشحالم برای سومین بار در کنگره ای که از سوی باشگاه نفت و نیرو برگزار می شود، شرکت می کنم و از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان آن تشکر می کنم.

وی با بیان این که خوشبختانه باشگاه نفت و نیرو و این کنگره در حال پیدا کردن مسیر خود است٬ تصریح کرد: خوشحالم این باشگاه به عنوان یک نهاد اثرگذار و غیردولتی که از روز نخست بر غیردولتی بودن آن تاکید شده بود به حیات خود ادامه می دهد و به رشد و بالندگی می رسد.

زنگنه با یادآوری این که ایده تشکیل باشگاه نفت و نیرو در سال ۹۰ و ۹۱ و با هدف تشکیل یک اتاق فکر برای بخش انرژی و نفت کشور که هیچ بار مالی و وابستگی به دولت نداشته باشد، شکل گرفت، تصریح کرد: جلسات این باشگاه به صورت ماهانه برگزار می شود و مطالب مطرح شده در این جلسات به صورت چاپی و همچنین بر روی تارنمای باشگاه نفت و نیرو که برای همه قابل دسترس است، قرار می گیرد.

وزیر نفت با بیان این که این باشگاه کمتر از ۲۰۰ عضو دارد که سبب نگرانی برخی ها شده است، ادامه داد: به هرحال همه مسایل این باشگاه شفاف است و هیچ رانت اطلاعاتی در آن وجود ندارد. ما به دنبال تولید فکر و اندیشه هستیم و امیدواریم جوانهای بیشتری به عنوان اعضای پیوسته جذب این باشگاه شوند.

تکلیف تمام میدان های مشترک ۴ سال آینده مشخص می شود

زنگنه به قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و گفت: پیشرفت مذاکرات برای توسعه میدان های نفتی در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی خوب و قابل قبول است.

وی توسعه میدان های مشترک از جمله میدان های غرب کارون و افزایش بازیافت نفت از میدان های در حال بهره برداری را از اولویت توسعه صنعت عنوان کرد و گفت: سیاست دولت و وزارت نفت این است که تکلیف تمام میدان های مشترک ظرف چهار سال آینده روشن شود و پیمانکار برای توسعه آن تعیین کند که حرکت بزرگی است.

وزیر نفت ابراز امیدواری کرد، قراردادهای توسعه میدان های مشترک، با شرکتهای معتبر خارجی که حتما همکار داخلی دارند به امضا برسد.

زنگنه با بیان این که در حال آماده کردن بسته ۵ میلیارد دلاری برای افزایش تولید از میدان های در حال تولید ظرف ۲ سال هستیم٬ توضیح داد: بخش مهمی از این کار مربوط به ترمیم چاه ها و بخشی دیگر حفر چاه های جدید و رفع تنگناها در بخش رو سطحی و بهره برداری است که مربوط به میدان های متعددی در مناطق نفتخیز جنوب‌، مناطق مرکزی و فلات قاره است.

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