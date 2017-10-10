غربالگری تنبلی چشم دو هزار کودک سرایانی انجام شد

سید مصطفی مهرداد در گفتگو با مهر با بیان اینکه ۲۳۰ معلول کم شنوا و ناشنوای شهرستان سرایان تحت پوشش بهزیستی هستند، افزود: در سالهای اخیر غربالگری شنوایی بسیار فراگیر شده و خانواده ها با حساسیت بالایی آن را دنبال می کنند تا به موقع تشخیص و مداخله انجام گیرد.

وی بهترین زمان برای اقدامات درمانی و توانبخشی نوزادان مشکوک به کم‌شنوایی را پیش از ۶ ماهگی عنوان کرد و بیان داشت: با شناسایی به موقع ۲ کودک در سال ۹۵، مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال جهت کاشت حلزون به خانواده ی آنان پرداخت شد.

وی در ادامه بر مشاوره ژنتیک برای افراد ناشنوائی که برای ازدواج با فرد ناشنوای دیگر اقدام می کند تاکید کرد و افزود: بزرگترین مشکل این معلولیت عوامل ژنتیکی است که متاسفانه برخی خانواده ها از مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج کمتر استقبال می کنند و این موضوع باید اطلاع رسانی شود.

وی با اشاره به غربال بیش از دو هزار کودک در طرح آمبلیوپی (پیشگیری از تنبلی چشم) افزود: یکی از وظایف مهم بهزیستی پیشگیری از معلولیت ها بوده که رسالت بهزیستی در این طرح ها آینده نگری است.

وی تصریح کرد: متاسفانه بکی از بزرگترین اشتباهات همتراز کردن عملکرد موسسات خیریه با بهزیستی بوده که این برداشت کاملا غلط است چرا که بهزیستی در حوزه پیشگیری و درمان حرف های زیادی برای گفتن دارد.

وی عنوان کرد: کار بهزیستی توزیع سبد غذایی و امثال و هم نیست بلکه یک نهاد کاملا تخصیص بوده و قسمتی از فعالیتش در راستای پیشگیری و درمان است.

وی از اجرای طرح آمبلیوپی (تنبلی چشم) کودکان ۳ تا ۶ سال در پایگاه دائم و غیر دائم در طول سال خبر داد.

اعزام ۵۰ نفر از معلولین و زنان سرپرست خانوار به مشهد مقدس

رئیس اداره بهزیستی شهرستان سرایان همچنین از اعزام ۵۰ نفر از معلولان و زنان سرپرست خانوار تحت حمایت به سفر زیارتی مشهد مقدس خبر داد و افزود: در این اعزام سعی شده طبق سنوات گذشته افراد و خانواده هایی که تا کنون به بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) مشهد مقدس نرفته انتخاب شوند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری ۱۵۰ نفر از معلولان و مددجویان در قالب ۳ کاروان به مشهد مقدس اعزام شده‌اند که مدت اقامت آن‌ها ۳ روز و ۳ شب بوده است.

مهرداد بیان اینکه این اردو برای جامعه هدف به صورت کاملا رایگان بوده است افزود: بیشتر خانواده‌ها و معلولین تحت پوشش بهزیستی بضاعت مالی اندکی دارند این خانواده‌ها قادر به تأمین هزینه انجام چنین سفرهایی نیستند و اقدام خداپسندانه خیرین کمک بزرگی به این خانواده‌هاست.