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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۶

رئیس بهزیستی سرایان:

غربالگری تنبلی چشم دو هزار کودک سرایانی انجام شد

غربالگری تنبلی چشم دو هزار کودک سرایانی انجام شد

سرایان- رئیس اداره بهزیستی شهرستان سرایان از اجرای طرح غربالگری تنبلی چشم برای دو هزار کودک سرایانی خبر داد.

 سید مصطفی مهرداد در گفتگو با مهر با بیان اینکه ۲۳۰ معلول کم شنوا و ناشنوای شهرستان سرایان تحت پوشش بهزیستی هستند، افزود: در سالهای اخیر غربالگری شنوایی بسیار فراگیر شده و خانواده ها با حساسیت بالایی آن را دنبال می کنند تا به موقع تشخیص و مداخله انجام گیرد.

وی بهترین زمان برای اقدامات درمانی و توانبخشی نوزادان مشکوک به کم‌شنوایی را پیش از ۶ ماهگی عنوان کرد و بیان داشت: با شناسایی به موقع ۲ کودک در سال ۹۵، مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال جهت کاشت حلزون به خانواده ی آنان پرداخت شد.

وی در ادامه بر مشاوره ژنتیک برای افراد ناشنوائی که برای ازدواج با فرد ناشنوای دیگر اقدام می کند تاکید کرد و افزود: بزرگترین مشکل این معلولیت عوامل ژنتیکی است که متاسفانه برخی خانواده ها از مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج کمتر استقبال می کنند و این موضوع باید اطلاع رسانی شود.

وی با اشاره به غربال بیش از دو هزار کودک در طرح آمبلیوپی (پیشگیری از تنبلی چشم) افزود: یکی از وظایف مهم بهزیستی پیشگیری از معلولیت ها بوده که رسالت بهزیستی در این طرح ها آینده نگری است.

 وی تصریح کرد: متاسفانه بکی از بزرگترین اشتباهات همتراز کردن عملکرد موسسات خیریه با بهزیستی بوده که این برداشت کاملا غلط است چرا که بهزیستی در حوزه پیشگیری و درمان حرف های زیادی برای گفتن دارد.

وی عنوان کرد: کار بهزیستی توزیع سبد غذایی و امثال و هم نیست بلکه یک نهاد کاملا تخصیص بوده و قسمتی از فعالیتش در راستای پیشگیری و درمان است.

وی از اجرای طرح آمبلیوپی (تنبلی چشم) کودکان ۳ تا ۶ سال در پایگاه دائم و غیر دائم در طول سال خبر داد.

اعزام ۵۰ نفر از معلولین و زنان سرپرست خانوار به مشهد مقدس

رئیس اداره بهزیستی شهرستان سرایان همچنین از اعزام ۵۰ نفر از معلولان و زنان سرپرست خانوار تحت حمایت به سفر زیارتی مشهد مقدس خبر داد و افزود: در این اعزام سعی شده طبق سنوات گذشته افراد و خانواده هایی که تا کنون به بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) مشهد مقدس نرفته انتخاب شوند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری ۱۵۰ نفر از معلولان و مددجویان در قالب ۳ کاروان به مشهد مقدس اعزام شده‌اند که مدت اقامت آن‌ها ۳ روز و ۳ شب بوده است.

مهرداد بیان اینکه این اردو برای جامعه هدف به صورت کاملا رایگان بوده است افزود: بیشتر خانواده‌ها و معلولین تحت پوشش بهزیستی بضاعت مالی اندکی دارند این خانواده‌ها قادر به تأمین هزینه انجام چنین سفرهایی نیستند و اقدام خداپسندانه خیرین کمک بزرگی به این خانواده‌هاست.

کد مطلب 4109845

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