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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۴

انتخابات عمومی تایلند نوامبر ۲۰۱۸ برگزار می‎شود

انتخابات عمومی تایلند نوامبر ۲۰۱۸ برگزار می‎شود

نخست وزیر تایلند زمانن برگزاری انتخابات عمومی در این کشور را نوامبر سال آینده اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «پرایوت چان اوچا» نخست وزیر تایلند زمان برگزاری انتخابات عمومی در این کشور را نوامبر سال میلادی ۲۰۱۸ اعلام کرد.

این نخستین بار بعد از کودتای نظامی ۲۰۱۴ است که تاریخ نسبتا مشخصی برای برگزاری انتخابات اعلام می شود.

به گفته پرایوت که ریاست «جونتا» شورای ملی صلح و نظم را بر عهده دارد، تاریخ دقیق انتخابات، ژوئن ۲۰۱۸ اعلام خواهد شد.

تا کنون جونتا به دلایلی مانند مسائل امنیتی و لزوم اعمال تغییر در قانون اساسی، زمان برگزاری انتخابات را به تعویق انداخته بود.

کد مطلب 4109847
مریم خرمایی

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