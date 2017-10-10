به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید طاهری از پیشرفت فیزیکی مناسب در عملیات اجرایی تصفیه خانه و جمع آوری دفع فاضلاب روستاهای «دربند» ازنا و «چمن سلطان» الیگودرز خبر داد.

وی گفت: این طرح از محل اعتبارات بانک جهانی توسعه اسلامی (IDD) تامین شده و با پیشرفت مناسب در روستای «دربند» در حال اجرا است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفار لرستان تصریح کرد: روستاها مذکور از روستاهای بزرگ و پرجمعیت شهرستانهای ازنا و الیگودرز هستند که به علت شرایط خاص آب و هوایی و زیبایی منطقه، قابلیت گردشگری مناسبی دارد.

طاهری اضافه کرد: حجم عملیات این دو پروژه شامل ۳۴ کیلومتر خط انتقال و شبکه و اجرای دو تصفیه خانه به ظرفیت دو هزار و ۱۸۰ متر مکعب در شبانه روز خواهد بود.

وی اظهار داشت: بر اساس زمانبندی انجام شده در مدت ۲۴۰ ماه کاری با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال به بهره برداری برسند.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفار لرستان در ادامه با اشاره به برگزاری مناقصه آبرسانی به ۱۰ روستای استان نیز گفت: مناقصه سه پروژه آبرسانی برای تامین آب شرب تعدادی از روستاهای استان لرستان در حال اجرا است که بر اساس برنامه ریزی انجام شده در ۱۰ روز آینده عملیات اجرایی این طرح ها آغاز می شود.

طاهری افزود: با اجرای ای سه پروژه در شهرستانهای خرم آباد و دلفان، ۱۰ روستای استان با جمعیتی بالغ بر دو هزار و ۶۰۰ نفر از نعمت آب شرب سالم بهره مند می شوند.

وی خاطر نشان کرد: اعتبار مورد نیاز این طرح ها بالغ بر ۳۷ میلیارد ریال بوده که از محل اعتبارات ملی صندوق توسعه و ... تامین می شود.