مهلت کسب مجوز برای رانندگان سرویس مدارس در گیلان تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، سرهنگ محمدرضا محمدی در تشریح این خبر گفت: مهلت کسب مجوز رانندگان سرویس مدارس به منظور کسب مجوزهای قانونی از مراجع ذی صلاح به مناسبت هفته ناجا تا یکم آبان ماه سال جاری تمدید شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه مهلت ذکر شده دیگر تمدید نمی شود، بیان کرد: پلیس با رانندگان سرویس مدارس که مرتکب تخلفات حادثه ساز شوند به منظور حفظ جان دانش آموزان برخورد می کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان خاطرنشان کرد: برابر قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۰ آن تعداد از رانندگانی که بدون مجوز اقدام به سرویس دهی به دانش آموزان مدارس می کنند، ضمن اعمال قانون ۴۰۰ هزار ریالی، از فعالیت سرویس دهی آنان جلوگیری می شود.