یدالله لطفی به عنوان شهردار محمدیه منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در حکمی یدالله لطفی را برای مدت 4 سال به سمت شهردار محمدیه منصوب کرد.

در حکم استاندار خطاب به شهردار جدید محمدیه آمده است: با عنایت به پیشنهاد شمارة 592/96/م/ش تاریخ 15/06/96 شورای اسلامی محترم شهر محمدیه و با اختیار حاصل ازمفاد تبصرة 3 بند یک مادة 80 قانون تشکیلات ، وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران واصلاحات بعدی ، بموجب این حکم جنابعالی را به مدت 4 سال به عنوان شـهردار محمدیـه منصوب می کنیم.