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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۱

با حکم استاندار قزوین؛

یدالله لطفی به عنوان شهردار محمدیه منصوب شد

یدالله لطفی به عنوان شهردار محمدیه منصوب شد

قزوین- با حکم زاهدی استاندار قزوین؛ یدالله لطفی به سمت شهردار محمدیه منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در حکمی یدالله لطفی را برای مدت 4 سال به سمت شهردار محمدیه منصوب کرد.

در حکم استاندار خطاب به شهردار جدید محمدیه آمده است: با عنایت به پیشنهاد شمارة 592/96/م/ش  تاریخ 15/06/96 شورای اسلامی محترم شهر محمدیه و با اختیار حاصل ازمفاد تبصرة 3 بند یک مادة 80 قانون تشکیلات ، وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران واصلاحات بعدی ، بموجب این حکم جنابعالی را به مدت 4 سال به عنوان شـهردار محمدیـه  منصوب می کنیم.

استاندار در ادامه آورده است: امید است با اتکال به خداوند منان واستفاده از امکانات مادی ومعنوی درراستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای( مدظله العالی) و پیشبرد دقیق سیاستهای عمومی دولت تدبیر و امید جناب آقای دکتر روحانی ،  با همکاری متقابل مسؤلین محلی درانجام وظائف محوله وخدمت به مردم شریف و مومن شهر محمدیه موفق ومؤید باشید.

کد مطلب 4109858

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