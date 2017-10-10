جوایز رقابتهای بوکس قهرمانی کشور مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بوکس قهرمانی کشور بزرگسالان از ۴ تا ۹ آبان به میزبانی سنندج در استان کردستان برگزار می شود. در این مسابقات سیستان و بلوچستان قهرمان دوره قبل به همراه تیم کردستان(استان میزبان) هرکدام با ۱۰ ورزشکار بالاترین تعداد شرکت کننده را دارند.

همچنین استانهای تهران، آذربایجان غربی و البرز با ۷ ورزشکار و استانهای مازندران، همدان،کرمانشاه،اصفهان و خوزستان با ۵ ورزشکار و سایر استانها با ۴ ورزشکار در این رقابتها شرکت می کنند.

افشین داوری سرپرست فدراسیون بوکس در گفتگو با خبرنگار مهر از تعیین جوایز این مسابقات خبر داد. قرار است تا نفرات نخست این رقابتها یک سکه تمام بهار آزادی، نفرات دوم نیم سکه و نفرات سوم ربع سکه دریافت کنند. اگرچه برخی اختصاص جوایز به قهرمانان را اقدامی تبلیغاتی در آستانه انتخابات بوکس برای داوری می دانند اما وی تامین این جوایز را از منابعی به جز فدراسیون و مرتبط با حامی مالی می داند.