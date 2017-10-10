به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله شمس خرم آبادی از اجرای بیش از ۳۲۰ کیلومتر شبکه گاز در ۶ ماه امسال در لرستان خبر داد و اظهار داشت: هم اکنون بیش از ۶۹۰۰ کیلومتر شبکه گاز در استان اجرا شده است.

وی افزود: همچنین در ۶ ماه امسال ظرفیت پذیرش بیش از ۹ هزار مشترک ایجاد شده و ۷۹۰۰ مشترک نیز به جمع مشترکین گاز استان افزوده شده اند.

مدیر عامل شرکت گاز لرستان با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از ۴۷۷ هزار مشترک گاز در استان از خدمات شرکت گاز استفاده می کنند افزود: در ۶ ماه امسال حدود ۵ هزار انشعاب نیز نصب شده و انشعابات نصب شده در کل استان به بیش از ۲۳۶ هزار مورد افزایش یافته است.

شمس خرم آبادی خاطرنشان کرد در این مدت شرکت گاز استان توانسته ۷ هزار خانوار جدید را تحت پوشش گاز قرار دهد و تعداد کل خانوار تحت پوشش به ۴۷۲ هزار خانوار افزایش یابد.

وی تصریح کرد: همه شهرهای بزرگ و پرجمعیت استان به طور کامل از نعمت گاز برخوردار شده اند و گازرسانی به دو شهر «درب گنبد» نیز در مرحله اجرایی بوده و در آینده کل جمعیت شهری استان از گاز طبیعی برخوردار می شوند.

مدیر عامل شرکت گاز لرستان در خصوص گازرسانی به روستاها نیز اظهار داشت: هم اکنون بیشتر توان شرکت گاز استان صرف توسعه گازرسانی به روستاهای استان شده که امید می رود در آینده نزدیک جمعیت روستایی تحت پوشش گاز افزایش چشمگیری پیدا کند.