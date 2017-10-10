۶ حفار غیرمجاز در تالش دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان، بر اساس گزارشات واصله از مخبران محلی مبنی بر حفاری غیرمجاز اشخاصی در یکی از روستاهای ییلاقی شهرستان تالش ضابطان یگان حفاظت این شهرستان بلافاصله به صحنه وقوع جرم اعزام شدند.

در جریان اجرای این عملیات و در اقدامی غافلگیرانه شش مجرم در حین ارتکاب جرم دستگیر و از آنان ادوات حفاری شامل بیل، کلنگ، چراغ قوه و ... کشف شد.

با توجه به محرز بودن جرم این افراد و اعترافات مقدماتی، دستگیر شدگان به اتهام حفاری غیرمجاز برای تشکیل پرونده قضایی و رسیدگی به بزه انتسابی به مرجع قضایی شهرستان تالش ارجاع داده شدند.