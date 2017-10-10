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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۲

سازمان هواشناسی اعلام کرد؛

احتمال وقوع گرد و خاک در جنوب غرب کشور

احتمال وقوع گرد و خاک در جنوب غرب کشور

سازمان هواشناسی اعلام کرد:در اواخر روز سه شنبه و طی روز چهارشنبه در جنوب غرب کشور، احتمال وقوع گردو خاک دور از انتظار نمی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، از بعدازظهر امروز با عبور امواج کوتاه از شمال غرب و بخشهایی از غرب، در این مناطق شاهد افزایش موقتی ابر و احتمال بارش پراکنده خواهیم بود.

در روز چهارشنبه، با نفوذ جریانهای شمالی و استقرار آن تا روز جمعه، بر روی سواحل دریای خزر و شمال غرب کشور در این مدت برای این مناطق، رشد ابر، رگبار باران گاهی رعدوبرق و وزش باد و کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.

همچنین دریای خزر در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه مواج خواهد بود. از سه شنبه بعدازظهر و طی روز چهارشنبه، مناطق شرقی و مرکزی خلیج فارسی و همچنین پنج شنبه خلیج فارسی به سبب وزش باد شدید مواج پیش بینی می شود.

در اواخر روز سه شنبه و طی روز چهارشنبه در جنوب غرب کشور، احتمال وقوع گردو خاک دور از انتظار نمی باشد.

کد مطلب 4109879

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