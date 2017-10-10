احتمال وقوع گرد و خاک در جنوب غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، از بعدازظهر امروز با عبور امواج کوتاه از شمال غرب و بخشهایی از غرب، در این مناطق شاهد افزایش موقتی ابر و احتمال بارش پراکنده خواهیم بود.

در روز چهارشنبه، با نفوذ جریانهای شمالی و استقرار آن تا روز جمعه، بر روی سواحل دریای خزر و شمال غرب کشور در این مدت برای این مناطق، رشد ابر، رگبار باران گاهی رعدوبرق و وزش باد و کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.

همچنین دریای خزر در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه مواج خواهد بود. از سه شنبه بعدازظهر و طی روز چهارشنبه، مناطق شرقی و مرکزی خلیج فارسی و همچنین پنج شنبه خلیج فارسی به سبب وزش باد شدید مواج پیش بینی می شود.

در اواخر روز سه شنبه و طی روز چهارشنبه در جنوب غرب کشور، احتمال وقوع گردو خاک دور از انتظار نمی باشد.