ترور و آشفتگی سیاسی؛ ضیافت شام لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، کشور لبنان بار دیگر وارد دور جدیدی از بحران سیاسی شده است . این بحران پس از آن شروع شد که شنبه 20 آبان، 5 وزیر وابسته به دو جنبش حزب الله و امل لبنان کناره گیری خود را از کابینه پس از شکست چهارمین نشست مشورتی رهبران گروههای مختلف سیاسی لبنان اعلام کردند .

جلسه نشست مشورتی طیفهای سیاسی مختلف لبنان برای برون رفت از بحران سیاسی حاکم بر این کشور به ابتکار نبیه بری تشکیل شده بود و اهدافی چون تشکیل دولت وحدت ملی و قانون انتخاباتی جدید را در سقف زمانی 15 روزه دنبال می کرد .

در پایان اولین نشست نبیه بری گفته بود که طیفهای سیاسی لبنان برای آرام کردن فضای رسانه ای و اطلاع رسانی لبنان توافق کرده اند. وی در پایان دومین جلسه نیز گفته بود که جلسات در فضایی از صراحت برگزار شد و در بردارنده نتایج زیادی برای حل بحرانهای کنونی لبنان بود و مسئله تغییر دولت کنونی فواد سنیوره نخست وزیر لبنان و تغییر وی در دستور کار جلسات گفتگوهای مشورتی قرار ندارد.

همچنین بری در پایان جلسه سوم افزایش اعتماد بین احزاب وطیفهای مختلف سیاسی لبنان را از جمله دستاورهای جلسات مشورتی اعلام کرده بود و گفته بود : مسئله سرنگونی دولت کنونی لبنان در جلسات مشورتی مطرح نیست، بلکه موضوع مطرح شده، توسعه دولت می باشد. وی اظهار امیدواری کرده بود که در دور چهارم نتایج مثبتی حاصل شود، اما روند گفتگوها جریان متضادی پیدا کرد و گفتگوها به شکست انجامید .

مهمترین علت شکست مذاکرات کوتاه نیامدن طرفین گفتگو از مواضع خود بود . جنبش های امل، حزب الله و جریان آزاد ملی لبنان(به رهبری میشل عون) خواهان تشکیل دولت وحدت ملی برای برون رفت از بحران کنونی این کشور و مشارکت همگان در تصمیم گیری ها هستند، زیرا به گفته آنها دولت لبنان در ایفای وظایف خود در قبال کشور و مردم سهل انگاری کرده و ناتوان بوده است و نماینده همه مردم نیست.

از سوی دیگر نیروهای 14 مارس تغییر دولت کنونی لبنان را رد و مسئله کوتاهی دولت سنیوره در ایفای وظایف خود را نادرست خوانده و در مقابل خواهان کناره گیری امیل لحود رئیس جمهوری این کشوراز قدرت شده بود.

مسئله تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه عاملان ترور رفیق حریری یکی دیگر از کانونهای اختلاف بود . با استعفای شش وزیر کابینه ، مشارکت تمام طیفهای لبنانی در تصمیم گیری برای برگزاری دادگاه منتفی شد، اما وزرای کابینه طرفدار 14 مارس با نشستی در روز 22 آبان پیش نویس اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی درباره ترور حریری را تایید و با تشکیل این دادگاه موافقت کرد.

در پی این اقدام رئیس جمهوری لبنان، اقدام وزرای کابینه دولت سنیوره در تایید طرح تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه عاملان ترور نخست وزیر اسبق این کشور در غیاب شش وزیر مستعفی را بی ارزش و بی اعتبار قلمداد کرد.

"میشل عون" رئیس فراکسیون اصلاح و تغییر در مجلس لبنان تصمیم دولت لبنان درباره تشکیل دادگاه بین المللی برای بررسی پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین این کشور را رد کرد و دولت کنونی را فاقد ریشه مردمی دانست.

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان نیز در 23 آبانماه در تجمع بیش از هفت هزار تن از ساکنان ضاحیه بیروت که درجریان جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی مورد هجوم آن رژیم قرارداشتند؛ سرنگونی قریب الوقوع دولت سنیوره را یپش بینی کرد. وی تاکید کرد: دولت کنونی صداقت ندارد، زیرا درجریان تجاوز اخیر دشمن قرار داشت و از اسرائیلی ها خواسته بود این تجاوزگری را طولانی کنند.

در مقابل گفتار سید حسن نصر ا.. ، سعد الحریری رئیس جریان المستقبل هم انگشت اتهامات را به سوی سوریه دراز کرد و دمشق را عامل تخریب وحدت لبنان اعلام کرد .

نبیه بری رئیس مجلس لبنان نیز در گفتگو با شبکه تلویزیونی "العربیه" گفت : با استعفای شش وزیر هیئت دولت برگزاری هرگونه جلسه ای غیرقانونی است، زیرا این امر به میثاق ملی لبنان که بر حضور نمایندگان همه طوایف لبنان در دولت تاکید می کند، خدشه وارد می کند.

به دنبال این کش و قوس سیاسی در روز 30 آبان "پیر جمیل" وزیر صنایع لبنان به ضرب گلوله در شرق بیروت ترور شد .

پس از چند ساعت از وقوع این رویداد شورای امنیت به اتفاق آرا، پیش نویس طرح تشکیل دادگاه بین المللی ویژه محاکمه عاملان ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان را تصویب کرد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد موافقت کرد تا تیم بین المللی بررسی ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان، کمکهای فنی را در جهت انجام تحقیقات درباره ترور وزیر صنایع لبنان به دولت این کشور ارائه کند. شورا این تصمیم را در پی آن اتخاذ کرد که فواد سنیوره نخست وزیر کنونی لبنان در نامه ای به کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد، ارائه کمک های فنی این سازمان به تحقیقات درباره ترور جمیل را خواستار شده بود.

با این اقدام شورای امنیت ، روند پیگیری دادگاه وارد مرحله جدیدی گردیده است . آمریکا با پشتیبانی از دولت سنیوره و تشکیل دادگاه اعمال فشار به دولت سوریه را از این طریق دنبال می کند . به ویژه با کشته شدن پیر جمیل فضا برای سو استفاده مخالفین دولت سوریه در عرصه داخلی لبنان و عرصه بین المللی فراهم گردیده است .

پیش بینی می شود پرونده ترور رفیق حریری تا زمان نایل شدن آمریکا به اهداف خاورمیانه ای به عنوان یک ابزار مورد سو استفاده قرار گیرد و فضای داخل لبنان نیز به دلیل آماده نبودن فضای تفاهم برای حل بحران داخلی در آشفتگی سیاسی به سر ببرد .