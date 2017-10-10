دو میلیون و ۱۶۰ هزار ایرانی سال گذشته خون اهدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر پورفتح اله افزود: در ایران به دلیل وجود فرهنگ نوعدوستی و تاسیس سازمان انتقال خون به فاصله یک سال پس از اعلام سازمان جهانی بهداشت، فرهنگسازی در اهدای خون به خوبی انجام شده و در حال حاضر، شاخص اهدای خون در کشور ۲۷ به ازای هر هزار نفر است.

وی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته شاخص اهدای خون ۳۳ واحد، در کشورهای با شاخص رشد متوسط، ۱۳.۵ واحد و در کشورهای با شاخص رشد کم، ۴.۵ واحد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت است و شاخص اهدای خون در ایران که در رده کشورهای با شاخص رشد متوسط قرار دارد، دو برابر کشورهای مشابه خود است.

پورفتح اله با بیان اینکه ایران از نظر کیفیت اهدای خون وضعیت بسیار مناسبی دارد، اضافه کرد: بیش از ۵۲ درصد از اهدا کنندگان خون در ایران، اهدا کنندگان مستمر خون هستند و در تلاش برای افزایش این شاخص هستیم زیرا اهداکنندگان مستمر خون، سالم ترین خون مورد نیاز را تامین می کنند.

وی یادآور شد: سال گذشته در کشور بیش از دو و نیم میلیون نفر به مراکز انتقال خون مراجعه کردند و دو میلیون و ۱۶۰ هزار نفر، موفق به اهدای خون خود شدند.

پورفتح اله وضعیت انتقال خون در ایران را با کشورهای منطقه قابل مقایسه ندانست و گفت: پیشرفت های انتقال خون ایران با هیچ کدام از کشورهای منطقه قابل مقایسه نیست به عنوان نمونه ترکیه، فاقد زیرساخت انتقال خون ملی است و باید تلاش زیادی کنند تا وضعیت انتقال خون در ترکیه به وضعیت ایران نزدیک شود.

وی یکی از بزرگترین دستاوردهای ایران در عرصه انتقال خون را ورود پلاسمای خون مازاد بر مصرف به چرخه داروهای مشتق از پلاسما عنوان کرد و افزود: ۹۰ درصد خون به صورت فرآورده مصرف می شود و نسبت مصرف گلبول قرمز نسبت به پلاسما در بیمارستانها، ۵ به یک است و در دوران گذشته، ۴ واحد پلاسمای مازاد، قابل استفاده بود اما در حال حاضر این پلاسماهای مازاد با استانداردهای روز اتحادیه اروپا، مجوز ورود به عرصه داروهای مشتق از پلاسما را کسب کرده است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران در پایان تاکید کرد: سازمان بهداشت جهانی، ایران را به دلیل پیشرفت های چشمگیر در حوزه انتقال خون به عنوان مرکز همکار در زمینه سلامت خون انتخاب کرد و قبل از پایان رسیدن ۴ ساله اول، برای دوره بعد نیز این همکاری را تایید و تمدید کرد که نشان دهنده توانمندی های ایران در زمینه کیفیت خون و استانداردهای مورد نیاز است./