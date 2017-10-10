به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمید چیت‌چیان، در افتتاحیه پنجمین کنفرانس انرژی‌های بادی ایران با تاکید بر اینکه کشور در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در آستانه یک جهش بزرگ است، عنوان کرد: دست اندرکاران این صنعت اعم از بخش دولتی، سرمایه‎‌گذاران، صنایع این حوزه، دانشگاهیان و مراکز تحقیقاتی می‌توانند با مشارکت هم برای اوج گرفتن فعالیت‌های این بخش بزرگترین خدمت را برای حفظ محیط زیست کشور انجام دهند.

وی به روند شکل‌گیری انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور اشاره کرد و یادآور شد: سال ۱۳۷۲ نخستین جرقه‌های فعالیت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در وزارت نیرو زده شد. با اینکه قبل از آن هم در زمینه احداث نیروگاه‌های برقابی فعالیت‌های بزرگی انجام شده و کمک کننده به حفظ محیط زیست بود ولی روند شروع فعالیت‌های نیروگاه‌های بادی، خورشیدی، زمین‌گرمایی و.. به اوایل دهه ۷۰ باز می‌گردد.

وزیر پیشین نیرو افزود: در آن مقطع ابتدا اداره کلی به نام دفتر انرژی‌های نو با حضور افراد عالم و فرهیخته این حوزه در وزارت نیرو شکل گرفت. آن هم در شرایطی که هیچ کسی این موضوع را باور نداشت و در مراکز برنامه ریزی و حتی در داخل وزارت نیرو تلاش‌های صورت می‌گرفت تا موانعی را بر سر راه رشد این نوع انرژی در کشور به وجود آورند.

چیت‌چیان تصریح کرد: در پی تشکیل دفتر خلا وجود یک بازوی اجرایی در این حوزه به خوبی احساس می‌شد بنابراین با تدابیر صورت گرفته شرکت انرژی های نو ایران تشکیل شد. پس از احداث این شرکت مجموعه به این نتیجه رسید که این شرکت نباید تنها درگیر فعالیت‌های احداث نیروگاه‌های این حوزه باشد بلکه باید بایستی نقش حمایت از بخش خصوصی را در این زمینه ایفا کند لذا این شرکت به عنوان مجموعه دولتی تلقی شد.

وی با تاکید بر اینکه در یکسال اخیر طبق قانون مصوب مجلس این ساختار به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی مبدل شده است، بیان کرد: در ابتدای این کار تلاش فعالان این حوزه بر روی معرفی چنین نیروگاه‌های برای آحاد جامعه متمرکز شد. لذا برنامه ریزی وسیعی برای اجرای پروژه های پایلوت این بخش صورت گرفت تا این صنعت به خوبی در بین مردم شناخته شود.

وزیر پیشین نیرو یادآور شد: همزمان با این اقدام تحقیقات توسط دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نیز مورد توجه قرار گرفت و با معرفی این امر به مجامع علمی و پشتیبانی وزارت نیرو طرح‌های جدی برای توسعه پژوهش در این بخش برداشته شد.

چیت‌چیان با اشاره به اینکه خرید تضمینی و ابلاغ نرخ‌ها روح جدیدی به فعالیت‌های این حوزه بخشید، خاطرنشان کرد: هم اکنون امکان ساخت ۱۰۰ مگاوات توربین بادی در کشور وجود دارد که براساس برنامه ریزی صورت گرفته امسال حداقل ۵۰ توربین بادی در کشور نصب خواهد شد.

وی با بیان اینکه به همت دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران توربین‌های آبی کوچک ساخته و به بهره برداری رسیده است، افزود: در ابتدای کار تامین منابع مالی صرفا متکی به اعتبارات دولتی بود ولی هم اکنون بخش خصوصی وارد کار شده و استفاده از فاینانس و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز امکان پذیر شده که چنین ظرفیت های انرژی‌های بادی ما را در آستانه یک حرکت جدی قرار داده است.

وزیر پیشین نیرو در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: هم اکنون قریب به ۱۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌های برقابی در حال بهره‌برداری است که از این تعداد هزار و ۷۹۸ مگاوات در دولت یازدهم به بهره‌برداری رسیده است. همچنین در ابتدای دولت یازدهم ۱۲۸ مگاوات ظرفیت تولید برق بادی و خورشیدی در حال بهره برداری بود که هم اکنون این رقم نیز به ۴۰۰ مگاوات رسیده است.

چیت‌چیان با اشاره به امضای قرارداد خرید دو هزار مگاوات برق تولیدی انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، گفت: امیدواریم با حمایت بخش‌های مختلف کشور از این حوزه در سال‌های آینده شاهد چهره دیگری از این صنعت در ایران باشیم.