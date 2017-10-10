به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی در دوازدهمین جلسه شورا، اظهارداشت: روز حافظ بهانه ای است که سازمان های ذی ربط اقدامی برای بزرگداشت این شاعر انجام دهند. به مناسبت این روز ما از نگاه شهری اقدامی را باید انجام دهیم.

وی همچنین عنوان کرد: در گذشته نمادهای عزاداری که نصب می شد در قالب آن تبلیغات نیز صورت می گرفت. این اسم ها بزرگتر از آن است که استفاده ابزاری شود. با آیین نامه، این امر را اصلاح کردیم اما در سایر شهرها نیز موجود است.

مسجدجامعی اظهار کرد: عکاسی تهامی که ۹۰ سال در میدان بهارستان بود در کمتر از ۴۰ روز بعد از فوت صاحبش بسته شد اما یکی از دلایل ثبت میدان بهارستان این عکاسی بود. خواهشمندم شهرداری تعهدات پیشین خود در برابر این عکاسی را انجام دهد.

وی گفت: مرحوم تهامی قصد داشت صدمین سال عکاسی اش را جشن بگیرد. امسال ۹۰ سالگی آن است با توجه به قدمت این عکاسی تعهدات شهرداری انجام شود تا نماد عکس تهران زنده بماند.