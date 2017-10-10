قطارهای مترو اورهال نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، شهربانو امانی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه خط هفت مترو عمیق‌ترین خط است که در تاریخ ۲۰ خردادماه سال جاری با ۷ ایستگاه از میدان صنعت تا میدان بسیج افتتاح شد، گفت: مقرر شده بود که تا پایان سال ۹۶ تمام ایستگاه‌های این خط به صورت ماهانه مورد بهره‌برداری قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه مشکلات این خط در ۷ بند احصا شده است، تصریح کرد: در یکی از بندها آمده که باید قطارها پس از طی ۱۰ هزار متر مسافت به پایانه رفته و اورهال شوند که این مهم محقق نمی‌شود و بسیار نگران هستیم.

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه بارها درخصوص افتتاح عجولانه این خط هشدار دادیم، گفت: لازم است که مدیرعامل جدید بهره‌برداری مترو، با حضور در صحن شورا گزارشی درخصوص وضعیت مترو و این خط ارائه کند، چراکه یا باید مشکلات این خط مرتفع شود یا برای حفظ سلامت مردم تعطیل شود.

امانی با اشاره به انتصاب مدیرعامل جدید شرکت بهره‌برداری مترو از نجفی بابت این انتخاب تشکر کرد و گفت: آقای فرنوش نوبخت یکی از مدیران توانمند مترو است که باید اعلام کنم که این مدیر مرد است و لازم است متذکر شوم که اگر رسانه ملی با انتصابات زاویه دارد، حداقل نام افراد را مسخره نکند.