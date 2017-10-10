برخورد شدید با قانون گریزان و مخلان امنیت مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی اللهی امروز در جلسه ستاد اربعین با حضور فرماندهان و معاونین، جانشین و روسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات که در ستاد استان برگزار شد، از برخورد شدید با قانون گریزان و مخلان امنیت مرزی در آستانه اربعین خبر داد.

وی با اشاره به تحرک، پویایی و پای کار بودن مرزبانان در نقطه به نقطه این مرز و بوم به خصوص دروازه مرز بین المللی مهران در حفظ و حراست از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ارتقای امنیت پایدار آن، اظهار داشت: همزمان با ماه محرم و صفر و همچنین افزایش تردد زائران و مسافرین از دروازه بین المللی مهران، تمهیدات امنیتی مرزبانان هم با به کارگیری مرزبانان هوشیار، در دو بخش آقایان و بانوان و نیز به کارگیری پلیس افتخاری آموزش دیده آغاز شده است.

فرمانده مرزبانی استان افزود: مرزبانان هوشیار در اجرای مقررات مرزی و بین المللی با آمادگی کامل، در مرز مهران کنترل و اشرافیت لازم بر تردد ها دارند و با مخلان امنیت مرزی و قانون گریزان به شدت برخورد می کنند.

الهی با اشاره به وجود افزایش چندین برابری زائران و مشتاقان حضرت ابا عبدالله(ع) در تاسوعا و عاشورا امسال، گفت: تاکنون هیچ گونه مورد امنیتی و مشکوکی مشاهده نشده است.

وی در پایان اضافه کرد: از عموم زائران و هموطنان عزیز در همراهی خوب خود با نیروهای امنیتی و مرزبانان تقدیر و تشکر می کنیم و توصیه دارم بدون مدارک قانونی و گذرنامه به مرز مهران مراجعه نکنند و در زمان برگشت به داخل کشور مراقب سوغاتی های که تهیه می کنند باشند چون تعداد زیادی از این سوغاتی ها ممکن است در داخل کشور ما قاچاق محسوب شود.