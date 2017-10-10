تاکید بر ارائه گزارش ۶ماهه اقدامات کاهش آلودگی هوا توسط وزارت نفت

آرش میلانی عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش در دوازدهمین جلسه این شورا با اشاره به تشدید آلودگی هوا در فصل سرما گفت: با شروع فصل سرما با پدیده وارونگی مواجه ایم.

او به مصوبه ای در خصوص آلودگی هوا در سال گذشته اشاره و اظهار کرد: این مصوبه زمان بندی را برای دستگاه ها به منظور کاهش آلودگی هوا در نظر گرفته از جمله یکپارچه سازی معاینه فنی، نوسازی تاکسی ها، ایجاد استاندارد موتورهای دیزلی و غیره اما گزارش ۶ ماهه ای در این مورد ارائه نشده است.

میلانی گفت: خواهشمندم دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت نفت شهرداری و سازمان محیط زیست در صحن حاضر و گزارشی ارائه کند.