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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱

میلانی در صحن علنی شورای شهر:

تاکید بر ارائه گزارش ۶ماهه اقدامات کاهش آلودگی هوا توسط وزارت نفت

تاکید بر ارائه گزارش ۶ماهه اقدامات کاهش آلودگی هوا توسط وزارت نفت

آرش میلانی از وزارت نفت و سایر دستگاه های ذی ربط درخواست کرد گزارش ۶ ماهه اقدامات کاهش آلودگی هوا را بر اساس مصوبه شورای شهر به این شورا ارائه دهد.

آرش میلانی عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش در دوازدهمین جلسه این شورا با اشاره به تشدید آلودگی هوا در فصل سرما گفت: با شروع فصل سرما با پدیده وارونگی مواجه ایم.

او به مصوبه ای در خصوص آلودگی هوا در سال گذشته اشاره و اظهار کرد: این مصوبه زمان بندی را برای دستگاه ها به منظور کاهش آلودگی هوا در نظر گرفته از جمله یکپارچه سازی معاینه فنی،   نوسازی تاکسی ها، ایجاد استاندارد موتورهای دیزلی و غیره اما گزارش ۶ ماهه ای در این مورد ارائه نشده است.

میلانی گفت: خواهشمندم دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت نفت شهرداری و سازمان محیط زیست در صحن حاضر و گزارشی ارائه کند.

کد مطلب 4109896
نورا حسینی

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