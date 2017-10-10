به گزارش خبرنگار مهر، علی شجاعان در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان، با بیان اینکه سمنان در حوزه دولت الکترونیک زیر ساخت های خوبی دارد، ابراز داشت: این استان در حوزه سرشماری نفوس و مسکن و برگزاری انتخابات تمام الکترونیک که به صورت پایلوت انجام شد موفقیت های خوبی را دارد.

وی با بیان اینکه به دنبال اجرایی کردن برخی پروژه های ملی در استان سمنان هستیم، افزود: یکی از مواردی که به صورت پایلوت در سمنان پیگیری می کنیم حذف تصویر برداری از مدارک هویتی افراد است، در فرآیندهای اداری تعداد زیادی از کپی های شناسنامه و کارت ملی دریافت می شود و با توجه به این موضوع امیدواریم تا دهه فجر در استان سمنان بتوانیم این امر را پیاده سازی کنیم.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور بابیان اینکه حذف ارائه مدارک اضافی از ارباب رجوع سرعت کار را افزایش می دهد، ابراز داشت: به دنبال آن هستیم که هیچ دستگاه اجرایی فتوکپی کارت کلی و شناسنامه را از ارباب رجوع دریافت نکند که این می تواند علاوه بر کاهش مصرف کاغذ، حجم نگه داری اطلاعات و سوابق در بایگانی ها، سرعت خدمات رسانی به مردم را افزایش دهد.

شجاعان در ادامه تصریح کرد: در آینده نزدیک امیدواریم مردم هیچ استعلامی را مجبور نباشند به دستگاه های اجرایی ارجاع دهند و مواردی مانند استعلام سوابق تحصیلی و کارت پایان خدمت با توجه به شماره ملی به صورت الکترونیک انجام می شود و از این پس مردم خدمات را بدون ارائه مدارک اضافی دریافت خواهند کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه مردم در هر اداره ای که مراجعه می کنند باید تعداد زیادی عکس ارائه دهند و این نیز مستلزم هزینه زیادی خواهد بود لذا به دنبال آن هستیم تا تصویر افراد را به صورت الکترونیک از پایگاه ثبت احوال در اختیار نهادهای مختلف قرار دهیم و هر زمان دستگاه اجرایی نیاز به عکس افراد داشت از پایگاه تصویر را در اختیار آن ها قرار دهیم.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که اجرای طرح پایلوت حذف فتوکپی مدارک افراد چه میزان برآورد هزینه دارد، ابراز داشت: برآورد دقیقی در شرایط فعلی نمی توان ارائه کرد و بعد از انجام شدن طرح در سمنان می توانیم برآورد هزینه را داشته باشیم.