۳۳۰۰ نفر از فرزندان شهدا و جانبازان لرستان بیکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مراد روشنی در دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خواستار جذب سهمیه ۲۵ درصد از ایثارگران از نیروهای شرکتی بیمارستانهای استان لرستان شد.

وی ادامه داد: شهدا و ایثارگران‌اساس استقلال جمهوری اسلامی ایران هستند و در راستای اشتغال ایثارگران در استان سه هزار و ۳۳۹ نفر فرزند شهید و جانباز بیکار داریم و از این تعداد ۵۵۵ نفر فرزند شهید و مابقی فرزند جانباز و آزاده هستند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان تصریح کرد: این اداره کل طی دولت یازدهم در بخش دولتی ۹۰۲ نفر و در بخش خصوصی۱۳۸۳ نفر شغل ایجاد کرده است.

روشنی بیان کرد: از این جمعیت حدود ۳۵ تا ۴۹ درصد دیپلم و زیر دیپلم هستند.

وی افزود: قانون شرایط جذب سهمیه ۲۵ درصدی خانواده ایثارگران و شهدا را تعریف کرده است و فصل الخطاب برای همه دستگاهها قانون است ما هم نه چیزی فراتر از قانون و نه کمتر از قانون در بحث جذب سهمیه خانواده شهدا وایثارگران انتظار داریم.