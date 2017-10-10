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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۲

دوره دانش‌افزایی اعضای هیات علمی «سمت» اجرا می شود

دوره دانش‌افزایی اعضای هیات علمی «سمت» اجرا می شود

سازمان مطالعه و تدوین (سمت)، دوره معرفتی «تاریخ علم و تمدن اسلامی» را با هدف دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان «سمت»،  پژوهشکده تحقیق و توسعه سازمان مطالعه و تدوین (سمت)، این دوره معرفتی را در در روزهای ۱۸ و ۲۵ مهرماه و ۲ و ۹ آبان ماه ۹۶ برگزار می‌کند.

برنامه­ های دانش افزایی، با هدف آشنایی بیشتر اعضای هیات علمی با معارف و تاریخ اسلامی، مبانی اعتقادی، سیاسی و اخلاق اسلام است.

این دوره در قالب کارگاه‌های ۱۶ ساعته با عنوان «تاریخ علم و تمدن اسلامی» در روزهای ۱۸ و ۲۵ مهرماه و ۲ و ۹ آبان ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۳ تا ۱۷ در سازمان «سمت» و با حضور اعضای هیات علمی و برخی مسئولان این سازمان برگزار می‌شود.

مدرس این دوره، اصغر قائدان، مدیر گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران است.

کد مطلب 4109904

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