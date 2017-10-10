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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۹

فرمانده انتظامی شهرستان البرز:

۲ میلیارد تومان کالای قاچاق در شهرستان البرز کشف شد

۲ میلیارد تومان کالای قاچاق در شهرستان البرز کشف شد

قزوین- فرمانده انتظامی شهرستان البرز از کشف ۲ میلیارد تومان کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سهراب خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه های نیروی انتظامی در شهرستان البرز ضمن تقدیر ازهمکاری مردم با نیروی انتظامی اظهارداشت: موفقیت های نیروی انتظامی بخاطر همراهی مردم است و تلاش کرده ایم از این ظرفیت برای سر بلندی نظام جمهوری و پیشبرد اهداف نیروی انتظامی بیشترین بهره را ببریم و مردم را همیشه کنار خود داشته باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان البرز تصریح کرد: حضور فرماندهان در مراسم نماز جمعه و ارائه گزارش عملکرد، برقرای ارتباط با مردم ازسوی نیروهای پلیس به صورت چهره به چهره، ارتقاء اگاهی مردم از آسیب های اجتماعی نیروی انتظامی با نصیب بنر و چاپ بروشور، سی دی و اقلام آموزشی در مساجد، پارک ها و مدارس سطح شهرستان از برنامه های این هفته بود.

سرهنگ خسروی گفت: با تلاش نیروهای انتظامی شهرستان البرز در شاخصه های کاهش سرقت، افزایش گشت ها و حضور پلیس در صحنه، مشارکت مردم در برنامه های پلیس، افزایش برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی در بخش های سرقت و کشف مواد مخدر در سال ۹۵ جایگاه برتر کشوری را کسب کردیم.

فرماندهی نیروی انتظامی البرز یادآورشد:در مبارزه با کالای قاچاق با جدیت وقاطعیت وارد عمل شده ایم و در این راستابا کشف بیش از دو ملیارد تومان کالای قاچاق درشهرستان تلاش کرده ایم تا به اقتصاد و اشتغال کشور کمک شود.

وی ازکاهش ۱۳ درصدی سرقت درشهرستان البرز هم خبر داد و افزود: با افزایش گشت زنی پلیس در شهرستان فضا را برای متخلفان نا امن کرده ایم و در مسیر امنیت پایدار گام برمی داریم.

کد مطلب 4109905

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