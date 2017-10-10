  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۷

تازه ترین فناوریها در جیتکس؛

این موتورسیکلت به جای چرخ پروانه دارد/ تونل جایگزین پلیس شد!

این موتورسیکلت به جای چرخ پروانه دارد/ تونل جایگزین پلیس شد!

در نمایشگاه جی تکس دبی از فناوری های مختلفی رونمایی شده است. از تاکسی پرنده گرفته تا موتورسیکلت- پهپادی که به جای چرخ پروانه دارد و پرواز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میل آنلاین، در نمایشگاه GITEX دبی از تاکسی های پرنده تا موتورسیکلت های گشت زنی  خارق العاده به نمایش درآمده اند. تمام این فناوری های جدید سمبل هایی از بلندپروازی های امارات برای تبدیل شدن به کلانشهر آینده هستند.

در این نمایشگاه با بیش از ۴ هزار شرکت کننده از ۷۱ کشور دنیا،  تاکسی پرنده شرکت آلمانی ولوکوپتر توجه بسیاری از بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد.  مقامات حمل ونقل جاده ای دبی پیش بینی می کنند تا ۵ سال دیگر آزمایش های ایمنی، فرایندهای زیربنایی و سیستم نظارتی برای این تاکسی ها در دبی ایجاد شود. تاکسی دو نفره مذکور دارای ۱۸ پروانه و چترنجات اضطراری است. همچنین تاکسی پرنده در ارتفاع ۱۲۰ متری پرواز می کند بنابراین در مسیر پروازهای تجاری قرار نمی گیرد.

از سوی دیگر پلیس دبی نیز چند نوآوری را در نمایشگاه عرضه کرد.

یکی از این نوآوری ها موتورسیکلتی با جدیدترین فناوری ها بود. این موتورسیکلت توسط مهندسان ژاپنی ساخته شده و تا ۲۰۲۰ میلادی به طور خودران آماده خدمت برای نیروی پلیس می شود.

علاوه برآن یک موتورسیکلت-پهپاد به نام Hoversurf Scorpion-3 است که به جای چرخه دارای پروانه است و می تواند پرواز کند در این نمایشگاه به نمایش درآمده است. این وسیله نقلیه که توسط مهندسان روس ساخته شده می تواند در ارتفاع ۵ متری و به مدت ۲۵ دقیقه پرواز کند.

یکی دیگر از نوآوری های موجود در این نمایشگاه که در فرودگاه ها قابلیت صرفه جویی در زمان و انرژی انسانی دارد نیز رونمایی شد.  این فناوری در حقیقت تونلی است که جایگزین پلیس های مرزی و گمرک می شود. تونل مذکور  به طور خودکار اطلاعات بیومتریک مسافران را اسکن و جمع آوری می کنند. این فناوری برای فرودگاه بین المللی و شلوغ دبی بسیار کارآمد است.

کد مطلب 4109909
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها