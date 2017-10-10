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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۴

عضو شورای شهر تهران:

برچسب های تبلیغاتی اتوبوس ها را زندان متحرک می کند

برچسب های تبلیغاتی اتوبوس ها را زندان متحرک می کند

عضو شورای شهر تهران ضمن انتقاد از برچسب اتوبوس ها توسط سازمان زیباسازی که با پوشاندن پنجره ها زندانی متحرک را برای شهروندان می سازد بر حمایت از کتابفروش های سیار تاکید کرد.

حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، ری و تجریش در دوازدهمین جلسه علنی این شورا گفت: به سازمان زیباسازی در مورد برچسب اتوبوس ها تذکر می دهم. در تمام دنیا این امر مرسوم است اما در تهران برای کاهش هزینه برچسب بی کیفیتی می زنند که از داخل هم نمی توانید بیرون را ببینید.

او گفت: شهروندان آن را به زندان متحرک توصیف می کنند.

نظری اظهار کرد: همچنین در خصوص کتابفروشی های سیار باید نکته ای بگویم. در سال ۸۸ مصوبه ای برای ساماندهی و حمایت کتابفروشان تصویب شد، روح مصوبه، کتابخوانی و فروش کتاب را تسهیل می کند.

نظری عنوان کرد: پیشنهاد می کنم که این موضوع اضافه شود که کتابفروشی های سیاری را با رعایت حمایت از کتابفروش ها داشته باشیم تا سرانه مطالعه افزایش یابد.

کد مطلب 4109912
نورا حسینی

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