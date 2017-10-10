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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۶

استاندار ایلام:

همه دستگاه های اجرایی ایلام برای اربعین پای کار باشند

همه دستگاه های اجرایی ایلام برای اربعین پای کار باشند

ایلام-استاندار ایلام گفت: همه دستگاه های اجرایی ایلام برای اربعین پای کار باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی ایلام اظهار داشت: بسیار خوشحالم به عنوان خدمتگزار در استان ایلام منصوب شده ام و خود را موظف به خدمت مردم می دانم.

استاندار ایلام تصریح کرد: شورای فرهنگ عمومی استان یکی از مهمترین شوراها است که مصوبات آن برای تمامی دستگاه های اجرایی لازم اجرا است.

وی تصریح کرد: همه دستگاه های اجرایی موظف به تجهیز برای خدمات رسانی در ایام اربعین هستند.

وی گفت: اعضای شورای فرهنگ عمومی در ستاد اربعین باید بصورت قرارگاهی مسئولیت بگیرند و در نهایت همه باهم باید در این مراسم که برد جهانی دارد تلاش کنیم.

کد مطلب 4109916

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