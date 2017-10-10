به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی جام شاهد در رده های سنی جوانان به صورت تیم به تیم روزهای ۶ تا ۱۱ آذرماه در ایران برگزار می گردد.



در همین راستا با توجه به رایزنی های صورت گرفته کشور اوکراین که از کشور های قدرتمند کشتی دنیاست برای شرکت در این رقابت ها در هر دو رشته آزاد و فرنگی اعلام آمادگی کرد. پیش از این کشور روسیه نیز در هر دو رشته برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده بود.



رقابت های بین المللی جام شاهد امسال در دو رشته آزاد و فرنگی به صورت مجزا برگزار می گردد که مسابقات فرنگی ۶ تا ۸ آذر و مسابقات آزاد ۹ تا ۱۱ آذر برگزار می شود.