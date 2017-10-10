دانشکده علوم پزشکی آبادان جشنواره فرهنگی برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشکده علوم پزشکی آبادان، در این جشنواره تمام کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان، دانشگاههای فعال شهرستانهای آبادان، خرمشهر و شادگان مجاز به ارسال آثار خود هستند.
در بخش شعر موضوع آزاد است، محدودیت قالب برای ارسال شعر وجود ندارد و شرکتکنندگان میتوانند حداکثر ۳ اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. به ۵ نفر از برگزیدگان این بخش لوح تقدیر، تندیس جشنواره و هدیه نقدی اهدا میشود.
در بخش داستان این جشنواره نیز موضوع آزاد است و هر نویسنده میتواند ۳ داستان کوتاه خود را برای شرکت در مسابقه ارسال کند. داستانهای ارسالی نباید از ۸۰۰ کلمه کمتر و از ۳ هزار کلمه بیشتر باشند.
در بخش عکس نیز موضوع آزاد است و آثار ارسالی میتوانند سیاه و سفید و یا رنگی باشند و تنها به صورت فایل ارائه شوند. هر عکاس میتواند حداکثر ۵ تک عکس ارائه دهد. به نفرات برگزیده بخش عکس نیز تندیس، لوح تقدیر و هدیه نقدی اهدا میشود.
شرکتکنندگان در رقابت شعر و داستان برای حضور در بخش ویژه میتوانند یک قطعه شعر و یک داستان خود را با رعایت شرایط ذکرشده در بخش آزاد، با موضوع «بهداشت و سلامت در دفاع مقدس» ارسال کنند.
آخرین مهلت ارسال آثار پایان وقت اداری روز ۳۰ آبان ۹۶ است. آیین اختتامیه نخستین جشنواره داستان، شعر و عکس دانشکده علوم پزشکی آبادان آذرماه سال ۹۶ برگزار میشود.
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