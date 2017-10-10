آغاز رجیستری موبایل از پایان مهر/ جلوگیری از واردات ۲ برند گوشی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران از تشکیل کمیته اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل خبر داد و گفت: این طرح با همکاری وزارتخانه های ارتباطات، صنعت، اقتصاد و گمرک و سازمان حمایت از مصرف کننده و با پشتیبانی وزارت اطلاعات از پایان مهر ماه اجرایی می شود.

به گفته وی در فاز نخست این طرح، در ابتدا قرار است از ورود گوشی های قاچاق دو برند خارجی موبایل به کشور جلوگیری شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه محوریت اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل در اختیار وزارت ارتباطات است ستاد مبارزه با قاچاق کالا، گمرک، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت در این پروژه همکاری دارند، گفت: هم اکنون زیرساخت فنی این پروژه به صورت کامل و با تلاش سازمان های مذکور و همچنین وزارت اطلاعات آماده بهره برداری است و ابعاد فنی این سیستم به طور کامل پیاده سازی شده است.

وی باتاکید بر اینکه هدف از ایجاد این طرح مدیریت بازار تلفن همراه، حمایت از تولید داخل و حقوق مصرف کننده است، تاکید کرد: بر این اساس قرار است برنامه مدونی را برای پیاده سازی موضوع تولید گوشی موبایل در کشور داشته باشیم که در این زمینه قرار است وزارت ارتباطات با وندورهای خارجی (تولید کنندگان موبایل خارجی) وارد مذاکره شود که در حال حاضر موضوع مذاکره با کمپانی سامسونگ برای تولید گوشی موبایل در ایران در دست بررسی قرار گرفته است.

جهرمی خاطرنشان کرد: در همین حال در این جلسه موضوع مذاکره با سایر تولید کننده های خارجی برای راه اندازی خط تولید در ایران نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه کارگروهی متشکل از دستگاه های مرتبط برای اجرای طرح رجیستری تشکیل شده است اضافه کرد: اصل بحث این است که این طرح باید بدون مشکل به مرحله اجرای کامل برسد و در این زمینه علاوه بر نیاز به آگاهی رسانی عمومی باید مباحث حقوق مصرف کننده و نحوه اتصال سیستم های مختلف به این پروژه مورد بررسی قرار گیرد و برای آن مکانیزمی طراحی شود.

جهرمی گفت: بر اساس برآوردها بازار گوشی تلفن همراه در ایران ارزش سالانه شش میلیارد دلاری دارد که طبق برآوردها تنها پنج درصد این گوشی به طور رسمی وارد کشور می شود و در خوشبینانه ترین حالت نیز ۲۰ درصد گوشی ها از طریق مبادی قانونی وارد کشور شده است که در هر دوی این آمارها شاهد وضعیت نامناسب بازار گوشی موبایل و توسعه قاچاق هستیم.

وزیر ارتباطات گفت: در اجرای این طرح چند فاز تعریف شده است که طرح به صورت پله ای اجرا شود. در گام نخست فاز مانیتورینگ را از انتهای مهرماه آغاز می کنیم که در این فاز پایش شبکه صورت می گیرد و قرار است که برای کمپانی های که گوشی هایشان به صورت قاچاق وارد کشور می شود و به ارائه خدمات به مردم نمی پردازند اعمال سیاست کنیم و جلوی واردات آن را بگیریم که در این زمینه در ابتدا دو برند گوشی موبایل را انتخاب کرده ایم.

وی تاکید کرد: این شرکت ها حقوق مردم را لحاظ نکرده و سرویسی نسبت به گوشی های خریداری شده به مردم نمی دهند از سوی دیگر حقوق گمرکی را رعایت نمی کنند که برای فعالیتشان باید در کشور تصمیم گیری شود.

جهرمی ادامه داد: در ادامه این پروژه نیز قرار است این تصمیم به سایر برندها تسری پیدا کند و در پایان تمامی گوشی های که وارد شبکه مخابراتی کشور می شوند باید دارای شماره سریال و ثبت در گمرک باشند.

وزیر ارتباطات گفت: تمامی تلاش این است که این پروژه با حداقل تغییرات در زندگی مردم پیاده سازی شود و در اجرای آن از توان داخلی و نظام برنامه نویسی شرکت های دانش بنیان با بهره گیری از تجربه بین المللی استفاده شده است.

وزیر ارتباطات: شرکت دانش بنیانی از دانشگاه شریف توانست رقیب خود که شرکتی خارجی بود را کنار گذاشته و وارد مرحله اخذ مجوز اجرا برای طرح رجیستری شود.

وی در مورد تاثیر اجرای این پروژه بر قیمت گوشی های موبایل گفت : حداکثر تلاش این است که افزایشی در قیمت گوشی موبایل به وجود نیاید که این مسئله نیازمند نظام کنترل بازار است.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: اجرای این پروژه مربوط به گوشی هایی که هم اکنون در اختیار مردم است نمی شود. از روز اجرای طرح به بعد هر گوشی که قرار است وارد شبکه موبایل شود باید ثبت گمرک شده باشد.

جهرمی گفت: در همین حال قرار است برای گوشی هایی که به صورت مسافری وارد کشور می شود و نیز گوشی هایی که در صف انبارها بوده و هنوز فروخته نشده مکانیزمی در نظر گرفته شود.

وی افزود: در این پروژه چاره ای نداریم جز اینکه به صورت پلکانی عمل کنیم تا به تدریج تمامی برندهای گوشی موبایل تحت پوشش این سیستم قرار گیرند. اما مدت زمان محدودی برای تکمیل این پروژه پیش بینی می کنیم.

وزیر ارتباطات در مورد دور زدن رجیستری گفت: با توجه به اینکه پیش از این نیز چند سال پیش در اجرای طرح رجییستری تجربه ناموفق داشتیم این بار با مطالعه تجربه سایر کشورها سیستم جدیدی را در نظر گرفته ایم که راه نفوذ نداشته باشد. اما به هر ترتیب ممکن است هر پروژه ای دارای ضریب شکست باشد اما تمام تلاش این است که با حداقل اشکال این پروژه انجام شود.

وی گفت: در این جلسه همچنین مقرر شد با همکاری وزارت ارتباطات، بخشی از بازار تبلت نیز با مکانیزم تولید داخل مدیریت شود.

جهرمی با بیان اینکه برآورد شده که ۶ میلیون تبلت در اختیار مردم است، افزود: در راستای طرح اجرای اینترنت کودک، موضوع تامین مالی تولیدکنندگان تبلت در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد علاوه بر مدل قیمتگذاری، مدیریت تولید داخل نیز از انتهای مهرماه و به موازات رجیستری در این حوزه صورت گیرد.