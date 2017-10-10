توانمند سازی عشایر جزو برنامه های دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، کرمعلی قندالی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل امور عشایری خراسان رضوی در مشهد اظهارکرد: توانمند سازی عشایر همواره در دستور کار بوده به صورتی که از سال ۹۱ تاکنون در مجموع ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در این بخش توزیع شده است.

وی افزود: اعتبارات بخش عشایری کشور در سال ۹۴ معادل هزار و 100 میلیارد ریال بود که از این میزان ۲۴۰ میلیارد ریال در خراسان رضوی توزیع شد. همچنین طی سه سال اخیر، در بخش عشایری کشور ۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات تخصیص و توزیع یافته است.

رئیس سازمان امور عشایری کشور با تاکید به اینکه عشایر در بخش های مختلف تاثیر گذاری است و جز سرمایه های کشور محسوب می شود افزود: خراسان رضوی در حوزه عشایر جز استان های پیشتاز و موفق به شمار می رود.

در ادامه مراسم رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه توانمندسازی عشایر مورد توجه و در دستور کار قرار دارد گفت: خراسان رضوی در این خصوص به موفقیت های زیادی دست یافته که یکی از دلایل این موفقیت، همدلی و همراهی مجموعه های مختلف است.

مجتبی مزروعی با بیان اینکه عشایر خراسان رضوی ۱۰ درصد دام سبک استان را در اختیار دارند افزود: در دولت های قبل دام سبک در معرض آسیب و کاهش شدید بود اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید این مشکل حل شد و اکنون توسعه آن را شاهد هستیم.

گفتنی است در این مراسم از خدمات مدیرکل قبلی سازمان امور عشایری خراسان رضوی تقدیر به عمل آمد و محمد نبوی به عنوان مدیر کل جدید این حوزه معرفی شد.