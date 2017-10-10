تیم آکادمی نوروزی مغلوب پیام نور خوزستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دیدار از رقابت های لیگ کشتی فرنگی باشگاه های کشور صبح امروز (سه شنبه) در شهرستان ایذه برگزار شد که در پایان تیم پیام نور خوزستان با نتیجه ۶ بر ۲ از سد تیم آکادمی امید نوروزی گذشت.



نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم نوروزی در ابتدا آمده است):



۵۹ کیلوگرم: ایمان داودی – علیرضا شکوهی، برنده (۴- ۸)

۶۶ کیلوگرم: امین برزگر، برنده – احمدرضا مختاری (۹- ۱)

۷۱ کیلوگرم: حسن کوه پیما- هدایت کبیری، برنده (صفر- ۷)

۷۵ کیلوگرم: پرهام قنبری- سید محمد عربی، برنده (۸- ۱۰)

۸۰ کیلوگرم: احسان موسوی – مهرداد بهرامی، برنده (۳- ۶)

۸۵ کیلوگرم: روح اله علیزاده – پارسا توکلی، برنده (۱- ۶ ضربه فنی)

۹۸ کیلوگرم: مسعود مرادی – حسن آریایی نژاد، برنده (۱- ۳)

۱۳۰ کیلوگرم: پارسا نظری، برنده – شایان عظیمی (۷- ۲)