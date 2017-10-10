بیش از ۱۶ هزار دانشجو برای پیاده روی اربعین ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج دانشجویی، داود گودرزی صبح امروز در نشست مشترک با سرپرست معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم گفت: تاکنون بیش از ۱۶ هزار نفر طی ۵ روز اخیر در سامانه سقا (ثبت مجوز خروج رایگان اربعین برای دانشجویان) ثبت نام کرده اند.

وی ادامه داد: بیش از ۵۰۰ اپراتور در سراسر کشور در این سامانه در حال خدمت رسانی هستند.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی افزود: در مسائل فرهنگی کارهای خوبی توسط بسیج دانشجویی، تشکل‌های دیگر، نهاد رهبری و دستگاههای دیگر انجام شده اما باز هم شاهد وضعیت خوبی در دانشگاه‌ها نیستیم.

وی ادامه داد: باید جهت رشد معنوی دانشجویان و تربیت مدیران آینده کشور زمینه سازی کنیم. مدیران دانشگاه‌ها وظیفه اصلی در تربیت دانشجویان مومن و انقلابی همانند شهید حججی برعهده دارند.

گودرزی ادامه داد: خارج از دعواهای سیاسی به دنبال تبیین دو جریان فکری کشور یعنی جریان انقلابی و جریان غربگرایی، برای دانشجویان هستیم.

همچنین در نشست خبری مذکور، از سایت sagha-noor.ir جهت ثبت نام کاروانهای پیاده روی اربعین و دریافت مجوز خروج از کشور به طور رسمی رونمایی شد.