به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود محمدپور با اشاره به برگزاری همایش مراقبت های ویژه کودکان همزمان با بیست و نهمین همایش بیماری های کودکان، اظهارداشت: مراقبت ویژه منظور بیماری است که در داخل بیمارستان بستری است و جدا از مراقبت های معمولی که در بخش های بستری ارائه می شود نیاز به خدمات ویژه دارد و این خدمات مازاد شامل حمایت های تنفسی، حمایت های همودینامیک، فشارخون، نبض و تنفس بیمار و وضعیت مایعات درون عروق بیمار و هر بیماری که به مراقبت های ما در بخش پاسخ ندهد نیازمند خدمات پیشرفته تری است که در حیطه مراقبت های ویژه قرار دارد.

مسئول بخش مراقبت ویژه گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران، افزود: مسلم است بیمارانی که بستری می شوند به خصوص کودکان تاثیرگذاری بیماری ها بر روی آنها نسبت به بالغین متفاوت است و بعضا منجر به بیماری شدیدتری می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ادامه داد: شاید به خاطر وزن کمتر بچه ها یا عروق کمتر و مقاومت کمتر در مقابل بعضی بیماری ها است که نیاز به اقدامات مراقبتی بیشتری دارند چه از نظر پزشکی و چه از نظر پرستاری نیاز به تجهیزات پیشرفته دارند، این بیماران در بخش ICU بستری می شوند تا در کنار پزشک معالج، خدمات بیشتری ارائه دهیم.

دبیر علمی همایش مراقبت های ویژه کودکان، محورهای همایش پیش رو را شامل حمایت های تنفسی، فشارخون، حمایت های تغذیه ای در ICU و آشنایی با تجهیزات پیشرفته ای که در داخل ICU انجام می شود، عنوان کرد و گفت: مخاطبین این همایش را پزشکان و متخصصین کودکان، متخصصین بیهوشی، جراحان، متخصصین داخلی و پرستارانی که در بخش های مراقبت های ویژه کار می کنند، شامل می شوند.

محمدپور اظهار داشت: در حال حاضر ما به بیش از ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تخت مراقبت های ویژه کودکان در کشور نیاز داریم که الان این میزان کمتر از ۳۰۰ تخت است و نزدیک به ۷ هزار تخت مراقبت های ویژه در کل کشور داریم که از این تعداد فقط ۳۰۰ تخت مربوط به مراقبت ویژه کودکان است.

وی با اشاره به کمبود تخت مراقبت های ویژه کودکان در کشور، تاکید کرد: وقتی تعداد تخت کم باشد، به همین میزان خدماتی که ما می توانیم به بیماران ارائه دهیم کمتر می شود که در نتیجه شاهد مراجعات گسترده بیماران از سراسر کشور به مرکز طبی کودکان در تهران هستیم.

بیست و نهمین همایش بیماری های کودکان از ۴ تا ۷ آبان ۹۶ در سالن اجتماعات مرکز طبی تهران برگزار می شود.