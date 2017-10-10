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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۳

قم میزبان رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی ۶ استان کشور شد

قم میزبان رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی ۶ استان کشور شد

قم - کارگاه آموزشی - توجیهی مدیران قرارگاه‌های فرهنگی شهرستان‌های ۶ استان کشور به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه آموزشی از صبح سه‌شنبه با حضور رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی استان‌های قم، مرکزی، اصفهان، بوشهر، یزد و فارس در مجتمع فرهنگی نور آغاز شده و تا عصر پنجشنبه ادامه دارد.

در این کارگاه سه روزه که معاونان و مدیران ارشد سازمان تبلیغات اسلامی حضور دارند علاوه بر تبیین مأموریت سازمانی و بیان تجربه‌های فرهنگی، نشست‌هایی با موضوع آموزش‌های تخصصی، تشکل‌های دینی، فرق و مذاهب و... برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام عباس اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در افتتاحیه این کارگاه آموزشی رسالت روحانیت را دارای حساسیت و پیچیدگی خاصی دانست.

وی اظهار کرد: همان رسالت سنگینی که بر دوش پیامبر گرامی اسلام بود، امروز برعهده روحانیت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم قرآن را نسخه شفابخش درمان دردهای بشریت دانست و گفت: بعد از نامه‌های مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکا و تأکید ایشان بر دریافت مفاهیم اسلام از منابع اصلی آن، انتظار می‌رفت نسخه‌های شفابخش دردهای بشری از قرآن کریم استخراج، ترجمه و ترویج می‌شد.

حجت‌الاسلام اسکندری در بیان مأموریت‌های روحانیت بر اساس آموزه‌های قرآنی، تأکید کرد: مقام شاهد بودن یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های روحانیت است و تمام رفتار و کردار ما باید کاملا منطبق بر قرآن و سنت و سیره پیامبر گرامی اسلام باشد تا از این ویژگی برخودار باشیم.

وی مبشر بودن و نذیربودن، دعوت مردم به سمت خدا، تلاوت قرآن کریم، تلاش برای رشد معنوی و اخلاقی در جامعه، مبارزه با خرافات و تبلیغ حول محور محبت از جمله ماموریت‌های قرآنی روحانیت است.

کد مطلب 4109938

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