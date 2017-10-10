قم میزبان رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی ۶ استان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه آموزشی از صبح سه‌شنبه با حضور رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی استان‌های قم، مرکزی، اصفهان، بوشهر، یزد و فارس در مجتمع فرهنگی نور آغاز شده و تا عصر پنجشنبه ادامه دارد.

در این کارگاه سه روزه که معاونان و مدیران ارشد سازمان تبلیغات اسلامی حضور دارند علاوه بر تبیین مأموریت سازمانی و بیان تجربه‌های فرهنگی، نشست‌هایی با موضوع آموزش‌های تخصصی، تشکل‌های دینی، فرق و مذاهب و... برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام عباس اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در افتتاحیه این کارگاه آموزشی رسالت روحانیت را دارای حساسیت و پیچیدگی خاصی دانست.

وی اظهار کرد: همان رسالت سنگینی که بر دوش پیامبر گرامی اسلام بود، امروز برعهده روحانیت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم قرآن را نسخه شفابخش درمان دردهای بشریت دانست و گفت: بعد از نامه‌های مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکا و تأکید ایشان بر دریافت مفاهیم اسلام از منابع اصلی آن، انتظار می‌رفت نسخه‌های شفابخش دردهای بشری از قرآن کریم استخراج، ترجمه و ترویج می‌شد.

حجت‌الاسلام اسکندری در بیان مأموریت‌های روحانیت بر اساس آموزه‌های قرآنی، تأکید کرد: مقام شاهد بودن یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های روحانیت است و تمام رفتار و کردار ما باید کاملا منطبق بر قرآن و سنت و سیره پیامبر گرامی اسلام باشد تا از این ویژگی برخودار باشیم.

وی مبشر بودن و نذیربودن، دعوت مردم به سمت خدا، تلاوت قرآن کریم، تلاش برای رشد معنوی و اخلاقی در جامعه، مبارزه با خرافات و تبلیغ حول محور محبت از جمله ماموریت‌های قرآنی روحانیت است.