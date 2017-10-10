دلار۲۸تومان ارزان شد/مقاومت قیمت برای ماندگاری در کانال۴هزارتومان

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه صبح امروز دلار معاملات روزانه را با هفت تومان افزایش آغاز کرد اما در میانه راه، با کاهش ۲۸ تومانی به ۴۰۱۳ تومان رسید که نشان از مقاومت این ارز خارجی برای ماندگاری در کانال 4هزارتومان دارد.

بر این اساس هر دلار آمریکا ۴۰۱۳ تومان، یورو ۴۸۰۸ تومان، پوند۸۳۵۴ تومان، درهم ۱۱۲۳ تومان، لیرترکیه ۱۱۳۶ تومان و همچنین قیمت هر قطعه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۰ هزار تومان کاهش نسبت به شروع معاملات یک میلیون و ۲۶۷ هزار تومان و طرح جدید با ۷۵۰۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۳۰۴ هزار تومان رسید. نیم سکه ۶۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۳۹۲ هزار تومان، سکه یک گرمی ۲۵۵ هزار تومان است.

در عین حال هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۹ دلار و ۳۰ سینت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۲۴ هزار و ۲۹۸ تومان است.