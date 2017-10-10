به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی فر در سخنانی اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری ۱۶۰ خودرو در قالب شرکت های امداد خودروی دارای مجوز استان لرستان ساماندهی شده اند.

وی افزود: با توجه به فعالیت پراکنده فعالان امداد خودرو در استان، در تابستان سال ۹۶ طرح ساماندهی شرکت های امدادخودرو در دستور کار راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان قرار گرفت.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان گفت: خوشبختانه در کمتر از سه ماه ۱۶۰ دستگاه وسیله نقلیه فعال در این زمینه در قالب ۵ شرکت دارای مجوز ساماندهی و در حال حاضر مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.

زندی فر اظهار امیدواری کرد: با اجرای کامل طرح ساماندهی فعالان امدادخودرو، علاوه بر خدمت رسانی مناسب به مردم، زمینه اشتغال پایدار در این زمینه فراهم شود.