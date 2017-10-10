رونمایی از مجموعه «می بی غش» در شیراز رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس، گفت: مجموعه برنامه فرهنگی ادبی با عنوان "می بی غش" از تولیدات صدا و سیمای مرکز فارس است که در ١٣ قسمت به احوال، آثار، اندیشه و روزگار خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی می پردازد.

بهزاد مریدی افزود: اثر ٤٥ دقیقه ای یاد شده بر گرفته از سیزده برنامه تلوزیونی فاخر و ارزشمند است که اساتید، هنرمندان، پژوهشگران و حافظ شناسان شناخته شده فرهنگی دوران معاصر در آن می کوشند تا معجزه ادبی فارسی خواجه اهل راز را از منظر پژوهش ها و اندیشه های فاخر بازگو و ارائه دهند.

دبیر کنگره بزرگداشت یادروز حضرت حافظ افزود: در آیتم دیگری از این برنامه به آرمیدگان حوزه شعر وادب و فرهنگ و هنر فارس در جوار حضرت حافظ پرداخته می شود و همچنین، سیزده هنرمند موسیقی نیز در گوشه های مختلف و منطبق با دستگاههای موسیقیایی که با اشعار لسان الغیب تنظیم شده، مباحثی را مورد بحث و بررسی قرار داده اند.

مریدی اظهار داشت: پرداختن به قرن هشت و زندگی حافظ خوش الحان نیز توسط مجری کارشناس در قالب قصه هایی روایت می شود که جنبه پژوهشی دارد و گفتگو با فارسی زبانان خارج از کشور و گشترش به حوزه نفوذ کلام این شاعر قله شعر و غزل در ممالک فارسی زبان هم در این مجموعه قرار دارد.

این مقام فرهنگی استان بیان داشت: در بخشهای دیگر نیز به برسی و ارائه آثار هنرمندان در رشته های هنرهای تجسمی، سنتی، نمایشی، موسیقی، سینمایی و تولیدات و توانمندی های آنها از منظر حضرت حافظ پرداخته شده است که میتوان ادعا داشت تا کنون با این تعداد و سطح علمی که برای ساخت اثر یاد شده، آنهم توسط گروه تولیدات صدا و سیمای مرکز فارس به عنوان رسانه ای ملی و پرتلاش به کار رفته؛ کم نظیر و قابل ستایش است.

مریدی در عین حال از رایگان بودن بازدید آرامگاه حافظ در روز ٢٠ مهر ماه خبر داد و گفت: مراسم یادروز حافظ از چند شبکه ملی و شبکه تلویزیونی فارس پخش خواهد شد؛ این درحالیست که در این کنگره که شامگاه ١٩ مهرماه در آرامگاه حافظ برگزار خواهد شد، پس از ٨ سال نشان درجه یک «حافظ» به دکتر سعید حمیدیان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی نویسنده مرجع حافظ پژوهی و کتاب پنج جلدی «شرح شوق» با حضور اعطا می شود.

برپایه این گزارش، تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی مجموعه برنامه فرهنگی ادبی "می بی غش" را حمید رضا لطف الهی، برعهده دارد و جواد پوستکا کارگردانی، نور و صدا توسط حسین سلطان پور می باشد که به عنوان یکی از تولیدات فاخر و تاثیر گزار در احوال، آثار، اندیشه و روزگار خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی و از ساخته های مرکز صدا و سیمای استان فارس، محسوب می شود.

گفتنی است، عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی اصغر مونسان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور میهمانان یادروز حافظ با عنوان «شاهد قدسی» هستند.