عذرخواهی رئیس شورای شهر تهران از اهالی رسانه

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در ابتدای دوازدهمین جلسه شورای شهر تهران با تاکید بد اینکه نمایندگان مردم در ساختمان بهشت علاقه دارند که اعتماد مردم به رسانه ملی بیش از پیش باشد، تصریح کرد: اعضای شورا همگی هم مایل به همگامی با رسانه ها هستند و هم تمایل دارند اعتبار رسانه ملی روزافزون شود.

وی از رسانه ملی خواست همانند ۱۴ سال گذشته که رویکرد صداوسیما نسبت به عملکرد مدیریت شهری تهران مثبت بوده و مسائل شهر را با علاقه و پاسخ خواهی از مسوولان پیگیری کرده، اکنون نیز فرصتی به تیم جدید مدیریت شهری بدهد.

هاشمی همچنین از برگزاری نشست همکاری چندجانبه با روسای نیروی انتظامی و پلیس راهور تهران خبر داد و گفت: روز گذشته جلسه مشترکی داشتیم که در آن اعلام شد ۲۶ هزار نیروی انتظامی داریم که ۶۵۰۰ نیروی آن مربوط به راهنمایی و رانندگی است. با توجه به آن که بخشی از هزینه های پلیس راهور توسط شهرداری تامین می شود لازم است هماهنگی های لازمه بین نیروهای انتظامی به ویژه راهور با شهرداری برقرار باشد تا کارهای شهر با امنیت بیشتری پیش برود.