کلاهبردار ۱۵ ساله در هرمزگان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، علی اصغر افتخاری با اشاره به اینکه با اطلاع رسانی‌هایی که صورت گرفته ولی باز شاهد این هستیم که شهروندان کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار می‌هند، گفت: درپی مراجعه یکی از شهروندان بندرعباس مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب،پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پس از مراجعه شاکی در این پلیس این گونه اظهار داشت به یکی از فروشگاه‌های سطح شهر مراجعه نموده ولی درهنگام برگشت کارت بانکی خود را فراموش می‌کند که پس از گذشت مدتی با ارسال پیامک از بانک، متوجه می‌شود که طی چند مرحله از حساب وی مبلغ ۱۱ میلیون ریال برداشت شده است.

افتخاری افزود: در بررسی اولیه مشخص شد پول در قالب انتقال وجه و خرید شارژ در فضای مجازی برداشت شده که در ادامه با انجام اقدامات فنی و تخصصی متهم به هویت «خ.ع» شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: در تحقیقات بعمل آمده از متهم مشخص شد شاگرد فروشگاه با سوء استفاده از حساب شاکی مبلغ ۱۱ میلیون یال انتقال داده است.

وی ادامه داد: در بازجویی متهم ضمن اعتراف به بزه انتسابی اظهار داشت کارت شاکی را به سرقت برده و با توجه به اینکه رمز کارت بانکی را شاکی در اختیار وی قرار داده بود پس از فعال سازی رمز دوم آن کارت شارژ خریداری کرده و همچنین مبلغ ۱۰ میلیون ریال را از حساب شاکی انتقال داده است.

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: به شهروندان توصیه می‌شود هنگام مراجعه به فروشگاه‌ها کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و رمز آن را حتما خودشان وارد کنند.