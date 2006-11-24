1500 میلیارد تومان برای بهبود وضعیت معیشت نیازمندان هزینه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) در گردهمایی معاونان مالی پشتیبانی و روسای مالی و حسابرسی این نهاد در سراسر کشور با اشاره به حجم بالای کار در کمیته امداد ، مکانیزه شدن امور حسابداری در این نهاد را عامل مهمی در به روز شدن امور مالی در این نهاد عنوان کرد و افزود: همه حساب های مربوط به کمیته امداد شفاف است.

سید رضا نیری خاطر نشان کرد: علاوه بر نظارت های درون سازمانی ، دیوان محاسبات کل کشور ، سازمان نظارت و بازرسی سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی بر امور کمیته امداد نظارت دارند.

سرپرست کمیته امداد تصریح کرد: امروز به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی شاهد پیشرفت ‌های فراوانی در عرصه ‌های مختلف عملی بوده ‌ایم و در بسیاری از امور به خودکفایی رسیده ‌ایم و این حرکت و رشد باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

براساس این گزارش ، در این گردهمایی همچنین مردانی معاون فنی دیوان محاسبات نیز در سخنانی به تشریح قوانین و مقررات مربوط هزینه کردن بودجه در سازمانها و نهادها پرداخت.

در گردهمایی 2 روزه معاونان مالی پشتیبانی و روسای مالی و حسابرسی کمیته امداد ، راهکارهای اجرایی تسهیل امور و بهره‌ گیری از آخرین روش ها و سیستم های موجود توسط اساتید و دست اندرکاران مورد بحث و تبادل قرار گیرد.