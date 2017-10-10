آبان ماه راه آهن ارومیه –مراغه آماده بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تقی کهوریان پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از راه آهن ارومیه – مراغه با بیان اینکه در حال حاضر عملیات ریل گذاری در ارومیه در حال اجراست افزود: اتصال مرکز استان به شبکه ریلی دردولت یازدهم بصورت جدی در دستور کار قرار گرفت و با تلاشهای مجموعه مدیران استانی و ملی بخش عمده ای پروژه انجام شد.

وی ادامه داد: با وجود برنامه ریزی های انجام شده برای افتتاح این پروژه به دلیل مشکلات اعتباری، بهره برداری از آن به تاخیر افتاد که پیش بینی می شود آبان ماه امسال عملیات ریل گذاری تکمیل می شود.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه از مسیر ایستگاه نقده تا ارومیه ۵۰ کیلومتر ریل گذاری به اتمام رسیده است افزود: از محل ایستگاه ارومیه نیز بطول ۲۰ کیلومتر بصورت دستی ریل گذاری انجام شده است.

کهوریان افزود: همچنین ساختمان اصلی ایستگاه ارومیه با ۹۳ درصد در حال اجراست و از مراحل زیرسازی و ریل گذاری نیز تنها ۴ کیلومترمانده است که تمام نیروی کاربرای مرحله استحکام بخشی ریل گذاریهای دستی و برای تکمیل نواقصات و آماده سازی مسیر متمرکز شده است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی درادامه مراحل تکمیل ساختمان ایستگاه راه آهن ارومیه و عملیات زیرسازی و ریل گذاری مسیرارومیه تا نقده را بررسی و بر تسریع روند اجرای پروژه تاکید کرد.

پروژه راه‌آهن مراغه- ارومیه که از سال ۸۰ آغازشده به طول ۱۸۵ کیلومتر و در پنج قطعه در دست اجراست ولی با گذشت ۱۶ سال فرازوفرود هنوز به سرانجام نرسیده است.

راه‌آهن مراغه - ارومیه ازجمله طرح‌های عمرانی آذربایجان غربی است که شهر ارومیه را به راه‌آهن سراسری وصل می‌کند، عملیات اجرایی این طرح از ۱۶ سال پیش آغاز شده و تاکنون قطعه اول آن از مراغه تا میاندوآب و قطعه دوم آن از میاندوآب به مهاباد به بهره‌برداری رسیده است.

اما با وجود خلف وعده های متعدد هنوز سایر بخش های این طرح به مرلحه افتتاح نرسیده است.