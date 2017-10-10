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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۴

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت علوم:

طبق قانون موظف به برخورد با اردوهای مختلط دانشجویی هستیم

طبق قانون موظف به برخورد با اردوهای مختلط دانشجویی هستیم

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: اگر در دانشگاهی اردوی مختلط برگزار شد و با آن برخورد نشد، رسانه ها موظف به انعکاس آن هستند. طبق قانون موظف به برخورد با اردوهای مختلط هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج دانشجویی، حسین میرزایی، در نشست خبری مشترک با مسئول سازمان بسیج دانشجویی که صبح امروز برگزار شد گفت:  براساس توافقی که میان صندوق رفاه و ستاد عمره و عتبات دانشجویی انجام شده، این وام  به ۳۰ هزار دانشجوی تابع وزارت علوم از طریق صندوق رفاه به دانشجویان پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: مبلغ وام یک میلیون تومان به دانشجویان مجرد و یک و نیم میلیون تومان به دانشجویان متاهل خواهد بود.

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در بخش دیگر ی از سخنان خود افزود: اگر در دانشگاهی اردوی مختلط برگزار شد و با آن برخورد نشد، رسانه ها موظف به انعکاس آن هستند. طبق قانون موظف به برخورد با اردوهای مختلط هستیم.

کد مطلب 4109963
زهرا سیفی

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