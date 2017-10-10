  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۴

معاون سازمان راهداری خبر داد؛

ثبت روزانه ۱۵ هزار تخلف به صورت هوشمند

ثبت روزانه ۱۵ هزار تخلف به صورت هوشمند

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور گفت: با افتتاح ۳۵ مرکز مانیتورینگ در سراسر کشور، روزانه ۱۵هزار تخلف به صورت هوشمند ثبت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام آدم‌نژاد در مراسم افتتاح ۳۵ مرکز مانیتورینگ سراسری در پلیس راهور افزود: ۹۰ درصد از رفت وآمدها در کشور در حوزه جاده ای صورت می گیرد. امروز ایران جزو یکی از کشورهای پیشرفته سیستماتیک محسوب می شود و اگر آمار فوتی تصادفات راهنمایی و رانندگی را کاهش دهیم، به دلیل کنترل های بالایی که در حوزه رفت وآمد انجام شده به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته معرفی خواهیم شد.

وی افزود: طبق مطالعات انجام شده رفتار رانندگان در جاده ها بهتر شده است و خوشبختانه برای اولین بار توانستیم سرعت های غیرمجاز را کنترل کنیم.

آدم‌نژاد با اعلام اینکه در کشور ایران طبیعی است که با روش های قدیمی نمی توان رفت و آمدها را کنترل کرد افزود: استفاده از تجهیزات به روز و کنترل های آنلاین یکی از بهترین موارد رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همچنین قوانین بازدارنده است.

وی گفت: همه ما به این باور رسیده ایم که باید از روش های جدید استفاده کنیم. با وجود اینکه نصب دوربین ها کاری سخت و هزینه‌بر است، طبق مطالعات انجام شده هر جا دوربین نصب شده، رفتار رانندگان قانونمندتر بوده است.

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با پلیس راهور گفت: همزمان با دهه فجر امسال ۲۵ پاسگاه پلیس راه در جاده های کشور افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 4109966

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها