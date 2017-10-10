ثبت روزانه ۱۵ هزار تخلف به صورت هوشمند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام آدم‌نژاد در مراسم افتتاح ۳۵ مرکز مانیتورینگ سراسری در پلیس راهور افزود: ۹۰ درصد از رفت وآمدها در کشور در حوزه جاده ای صورت می گیرد. امروز ایران جزو یکی از کشورهای پیشرفته سیستماتیک محسوب می شود و اگر آمار فوتی تصادفات راهنمایی و رانندگی را کاهش دهیم، به دلیل کنترل های بالایی که در حوزه رفت وآمد انجام شده به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته معرفی خواهیم شد.

وی افزود: طبق مطالعات انجام شده رفتار رانندگان در جاده ها بهتر شده است و خوشبختانه برای اولین بار توانستیم سرعت های غیرمجاز را کنترل کنیم.

آدم‌نژاد با اعلام اینکه در کشور ایران طبیعی است که با روش های قدیمی نمی توان رفت و آمدها را کنترل کرد افزود: استفاده از تجهیزات به روز و کنترل های آنلاین یکی از بهترین موارد رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همچنین قوانین بازدارنده است.

وی گفت: همه ما به این باور رسیده ایم که باید از روش های جدید استفاده کنیم. با وجود اینکه نصب دوربین ها کاری سخت و هزینه‌بر است، طبق مطالعات انجام شده هر جا دوربین نصب شده، رفتار رانندگان قانونمندتر بوده است.

معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با پلیس راهور گفت: همزمان با دهه فجر امسال ۲۵ پاسگاه پلیس راه در جاده های کشور افتتاح خواهد شد.