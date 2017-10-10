سیاسی شدن سیستم های خدمت رسان آفت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مروج الشریعه پیش از ظهر سه شنبه در دومین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اظهار داشت: اعتیاد به مواد مخدر خود علتی برای تمامی آسیب ها و تخریب های اجتماعی، از هم گسیختگی خانواده و طلاق است.

وی بیان کرد: همچنین این پدیده شوم می تواند خود معلول بسیاری از عوامل باشد که در سال های اخیر شاهد افزایش گرایش به مواد مخدر، مصرف و نوع مواد مصرفی هستیم.

استاندار خراسان جنوبی، بیکاری و فقدان اشتغال مناسب را یکی از مهمترین دلایل این پدیده عنوان کرد و گفت: علاوه بر این فقدان حداقل ورزش های سالم، شادابی و نشاط اجتماعی می تواند علتی برای رشد این معلول باشد.

مروج الشریعه به ظرفیت های استان در بخش کویر اشاره کرد و افزود: کویر می تواند فرصت خوبی برای گردشگری و تولید اشتغال باشد اگر از این فرصت استفاده نکنیم باید هزینه های چند برابری برای مقابله با تهدیدات آن داشته باشیم.

لزوم عزم و برنامه جدی در حوزه مبارزه با مواد مخدر

وی اضافه کرد: تاکنون تلاش های زیادی در همه بخش ها و استان ها شده اما مردم باید احساس کنند که مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری و آموزش ها و رفتار همه جانبه از سوی مسئولان با شدت و جدیت در جامعه جاری و ساری است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه اگر قرار است در داخل ستادها و مسئولیت ها یک سری اقدامات منفصل، گسسته و غیرهدفمند انجام دهیم راه به جایی نخواهیم برد، عنوان داشت: بنابراین اگر قرار است اقدام اساسی انجام شود باید تعداد جلسات بیشتر و کاربردی تری برگزار و کمیته های زیر مجموعه نیز با تعداد جلسات بیشتر گزارش همه دستگاه ها را ارائه دهند.

مروج الشریعه با تأکید بر لزوم عزم و برنامه جدی در حوزه مبارزه با مواد مخدر، بیان داشت: خراسان جنوبی یکی از مبادی مهم ورود مواد مخدر بوده و از طرفی با دو استان دیگر که خود درگیر با این مسئله هستند، همسایه است بنابراین باید عزم جدی در این حوزه وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه ادامه داد: همچنین در حوزه آموزش و فرهنگ ساز ی باید با ارائه یک نظر استراتژیک به گونه ای با مردم رفتار کرد که تک تک افراد جامعه احساس کنند نهاد و دستگاهی در این حوزه فعالیت می کند.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: اعتیاد خوره ای است که از یک گوشه جامعه وارد می شود اگر به آن پرداخته نشود تمام جامعه را آلوده و نابود می کند.

گرفتاری های مرکزنشینان اجازه توجه به استان ها را نمی دهد

مروج الشریعه افزود: اگر هم تصور کنید که اقداماتی در حوزه پیشگیرانه و برخوردهای قانونی و حوزه های فرهنگی و اطلاع رسانی فقط و فقط این نظام و دولت است که می تواند موثر باشد، اشتباه است بلکه باید به سمت تشکل ها، نهادهای مردمی، مساجد و پایگاه های بسیج مساجد پیش رویم.

وی با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر عزم و برنامه جدی می خواهد، عنوان داشت: سیاسی شدن و اقتصادی شدن سیستم های خدمت رسان آفتی است که از سایر مسائل غافل شویم.

استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: باید حد و اندازه و ارزش ها در جای خودشان ببینیم چراکه اهل و هدف اصلی مردم هستند و اگر ارزش خدمت رسانی به مردم را برداریم کارها هیچ ارزشی نخواهد داشت.

مروج الشریعه با بیان اینکه گرفتاری های مرکزنشینان اجازه توجه به استان هایی که خط مقدم و درگیر مستقیم با مواد مخدر هستند را نمی دهد به همین دلیل برخی از تصمیمات قابل اجرا در استان ها نبوده و یا برد اجرایی کمی دارد.

وی، مردم را بالاترین سرمایه نظام و کشور دانست و افزود: گل سرسبد این سرمایه ها نیز جوانان هستند و اگر سن اعتیاد پایین بیاید به طور حتم خانواده ها از هم پاشیده می شوند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: تاکنون اقدامات زیادی در حوزه مبارزه با مواد مخدر انجام شده اما کافی نیست باید به سمت خود مردم برویم و مشارکت اجتماعی را افزایش دهیم.

مروج الشریعه همچنین بر لزوم توسعه کشت فراسرزمینی و کشت جایگزین در کشور افغانستان تأکید کرد.