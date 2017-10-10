پرونده سارقین مسلح بانک های شیراز به طور ویژه بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، رئیس کل دادگستری استان فارس در نشست مشترک مسئولان قضایی و انتظامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای نیروی انتظامی و تبریک هفته ناجا به همه سبز پوشان نیروی انتظامی از اقدامات و تلاش‌های شبانه‌روزی فرماندهان و کارکنان پلیس که در عرصه نظم و امنیت عمومی جامعه تلاش می‌کنند، تقدیر کرد.

علی القاصی با بیان اینکه خدمات مجموعه نیروی انتظامی از جهات مختلفی بسیار حائز اهمیت است تصریح کرد: اگر امروز نهادها مشغول ارائه کارکردها هستند و جامعه در آرامش مسیر رشد و تعالی را طی می‌کند مرهون زحمات نیروی انتظامی به عنوان نیروی پیشرو در خط مقدم برقراری نظم و امنیت است.

وی رویکرد مجموعه نیروی انتظامی را یک رویکرد مردم محور و اجتماعی خواند و گفت: افتخار ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی به این است که پلیس ما یک پلیس اسلامی تحت منویات ولی فقیه و با رویکرد مردم محوری و اجتماعی در راستای تأمین امنیت تلاش کرده است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینکه نیروی انتظامی در مسیر برقراری امنیت و آرامش هزینه‌های بسیار سنگین از جمله شهداء گرانقدری تقدیم ثبات و امنیت اجتماعی کرده است گفت: در استان فارس امنیت مطلوبی برقرار است و این امر نتیجه تعامل و همکاری دستگاه قضایی، انتظامی و امنیتی در استان پهناور فارس است.

القاصی از جمله رویدادهای مهم در سال گذشته را برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر روستا بیان کرد و افزود: این رویداد بزرگ و تأثیرگذار سیاسی و سایر مناسبت‌های دیگر در کمال امنیت با مدیریت عالمانه سردار گودرزی فرماندهی انتظامی استان فارس و سایر پرسنل خدوم نیروی انتظامی پشت سرگذاشته شد.

القاصی در این نشست مشترک با اشاره به اینکه اعتماد مردم استان فارس نیز نسبت به امنیت اجتماعی به نحو چشمگیری افزایش یافته است خاطر نشان کرد: با مدیریت و پشتیبانی دستگاه قضایی و تلاش مأموران انتظامی باندهای شرارت به نحو احسن مدیریت و ریشه‌کن شده است و در هیچ کجای استان باند شرارت و خطرناکی که موجب سلب امنیت شود وجود ندارد.

وی به برخی از اقدامات امنیتی استان در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در سرقت مسلحانه بانک‌های شیراز و اصفهان با تلاش شبانه روزی پلیس آگاهی استان و با رویکرد علمی و تخصصی شناسایی جرم، سارق مسلح شناسایی و ابعاد قضیه کشف شد و هم اکنون پرونده این سارق مسلح در دستگاه قضایی استان فارس به صورت ویژه در حال رسیدگی است.

فرماندهی انتظامی استان فارس نیز در این نشست مشترک از همکاری و همدلی میان مجموعه دادگستری استان فارس با نیروی انتظامی خبر داد و گفت: با همت و تلاش همکاران در مجموعه نیروی انتظامی بیش از 70 درصد از جرائم خشن و قتل‌های صورت گرفته به موقع کشف می‌شود و همچنین بیش از 82 درصد از جرائم فضای مجازی که به ما ارجاع می‌شود با موفقیت به سرانجام رسیده که این در سایه همدلی و مشارکت دو مجموعه قضایی و انتظامی اتفاق می‌افتد.

وی همچنین به تحقیقات و نظرسنجی صورت گرفته از سوی دانشگاه تهران و وزارت کشور در 2 سال گذشته اشاره کرد و گفت: در نظرسنجی صورت گرفته بالاترین احساس امنیت مربوط به استان فارس بوده است و رضایت‌مندی مردم این استان به صورت نسبی در سطح مطلوبی ارزیابی شده است.