لزوم توجه به توسعه راه های ایلام برای اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری ارمزو در همایش طلایه داران فرهنگ ترافیک و همیاران پلیس و تجلیل از نمونه های ترافیکی اظهار داشت: در نیمه اول امسال آمار تصادفات فوتی در جاده های روستایی به میزان ۱۰۰ درصد و در جاده های اصلی بین ۱۵ تا ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی در راستای تدابیر و سیاست های ابلاغی کاهش و کنترل حوادث رانندگی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است و در این زمینه قدم های بزرگی را طی چند سال اخیر برداشته است.

فرمانده انتظامی استان ایلام در ادامه به موضوع اربعین به عنوان بزرگترین مأموریت پیش روی استان در سالجاری اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی در اربعین سال گذشته با وجود تردد بیش از ۲ میلیون زائر کارنامه درخشانی را در کاهش و کنترل حوادث رانندگی از خود به جا گذاشت.

وی با تاکید بر لزوم توجه به توسعه راه های استان گفت: بایستی به سمتی حرکت کنیم که در جاده های استان تصادفی رخ ندهد و این امر نیازمند کار و تلاش بیشتر در حوزه راه سازی است.

سردار یاری در پایان بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ انضباط ترافیکی در سطح استان تأکید و از همراهی و مشارکت همیاران ، دهیاران و فرهنگ یاران ترافیک با نیروی انتظامی در کاهش تصادفات تقدیر کرد.

همایش همیاران پلیس و طلایه داران فرهنگ ترافیک ، راهوران محله و تجلیل از نمونه های ترافیکی امروز در سالن آمفی تئاتر غدیر ستاد انتظامی استان برگزار شد.