احداث مجتمع فرهنگی و هنری در پردیسان/ایجاد نمایشگاه کتاب حوزه دین

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی حسینی کاشانی ظهر سه‌شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که در ساختمان شماره ۲ اداره کل ارشاد و اسلامی قم برگزار شد با اشاره به برنامه‌های ارشاد قم طی شش ماهه دوم سال اظهار داشت: یک مجتمع فرهنگی هنری توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در زمینی به مساحا=ت ۲۰ هزار متر مربع در منطقه پردیسان احداث می‌شود.

وی افزود: تکمیل تجهیزات تالار مرکزی شهر قم در حال انجام است و یک میلیارد تومان اعتبار قرار است اختصاص یابد که بعد از تکمیل آن احتمال واگذاری به بخش غیردولتی وجود دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم ادامه داد: تئاتر کاروان خورشید برای اولین بار در تالار مرکزی شهر به نمایش در خواهد آمد.

ساماندهی دکه‌های روزنامه‌فروشی

وی بیان کرد: برای ساماندهی دکه‌های مطبوعات و روزنامه فروشی در سطح شهر به ویژه در بافت مرکزی قرار است با شهرداری جلساتی داشته باشیم تا ساماندهی شوند.

حسینی کاشانی در این باره ادامه داد: چیدمان و واگذاری مجوز دکه‌های مطبوعات پیگیری خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم عنوان کرد: اجرای برنامه در اربعین یکی از برنامه‌های ما در قم است و امسال نیز موکب اربعین در مصلای قم با حضور زائران داخلی و خارجی برپا خواهد شد.

وی ابراز کرد: میزبانی جشنواره کتاب دین، شرکت در نمایشگاه مطبوعات تهران، برگزاری دوره آموزشی روزنامه‌نگاری تکمیلی، پیگیری تکمیل کتابخانه مرکزی، راه‌اندازی ساختمان جدید ارشاد قم در خیابان ساحلی و استقرار انجمن‌ها از جمله برنامه‌های پیش روی ما است.

وی عنوان کرد: پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب حوزه دین آذرماه سال جاری در قم برگزار می‌شود.

فعالیت ۵۸۰ کانون فرهنگی مساجد در قم

حسینی کاشانی با بیان اینکه در استان قم ۵۸۰ کانون فرهنگی مساجد داریم که این میزان پنج درصد از کل کانون‌های کشور را دربر دارد، تصریح کرد: طی ۶ ماهه اول سال ۱۵ کانون به مجموعه کانون‌های فرهنگی مساجد قم اضافه شده است.

وی افزود: ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای کانون‌ها در نظر گرفته شده است که طی تفاهم نامه‌ای برای هرکانون حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان داده می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم اظهار کرد: در استان قم ۲۳۴ موسسه تک منظوره و ۸۰ موسسه چند منظوره فعالیت می‌کند که طی ۹ ماه گذشته ۷۶ موسسه تک و چند منظوره به مجموعه موسسه‌ها اضافه شده است.

وی افزود: هنرستان هنرهای زیبای پسران در قم با ۵۰ هنرجو و در مکانی جدید امسال سال تحصیلی خود را آغاز کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم بیان داشت: دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر قم با هزار دانشجو سال تحصیلی را آغاز کرد که این دانشگاه امسال در قم جذب خوبی داشته است.

وی ابراز داشت: در بحث آموزش‌های مهارت آموزی ۳۰۲ نفر در این دوره‌ها شرکت کردند که ۴۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته‌ایم.