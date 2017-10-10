به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژادبهرام با اشاره به سرقت مجسمه کودک که همزمان با روز جهانی کودک در میدان ونک ربوده شد، از مسئولان امر خواست در مسئله ربایش مجسمه ها ورود کرده و نتایج لازم را به اطلاع اعضا برسانند.

نکته دوم مورد اشاره وی، توزیع کیسه های پارچه ای به جای پلاستیکی در نانوایی های تهران بود.

نژادبهرام با استقبال از این طرح، حفظ محیط زیست را از اولویت های شهرداری و شورای شهر دانست ضمن این که از این اقدام شهرداری هم تقدیر و تشکر کرد.

وی پیشنهاد کرد: از این اقدام مناسب در میادین میوه و تره بار و سایر مراکز شهرداری تهران، استفاده شود.