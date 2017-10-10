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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۹

عضو هیأت رئیسه شورا تذکر داد؛

مجسمه دزدی‌ها در تهران جدی گرفته شود

مجسمه دزدی‌ها در تهران جدی گرفته شود

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران، ری و تجریش، نسبت به روند مجسمه دزدی ها در تهران تذکر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژادبهرام با اشاره به سرقت مجسمه کودک که همزمان با روز جهانی کودک در میدان ونک ربوده شد، از  مسئولان امر خواست در مسئله ربایش مجسمه ها ورود کرده و نتایج لازم را به اطلاع اعضا برسانند.

نکته دوم مورد اشاره وی، توزیع کیسه های پارچه ای به جای پلاستیکی در نانوایی های تهران بود.

نژادبهرام با استقبال از این طرح، حفظ محیط زیست را از اولویت های شهرداری و شورای شهر دانست ضمن این که از این اقدام شهرداری هم تقدیر و تشکر کرد.

وی پیشنهاد کرد: از این اقدام مناسب در میادین میوه و تره بار و سایر مراکز شهرداری تهران، استفاده شود.

کد مطلب 4109973
نورا حسینی

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